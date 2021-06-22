Сборная Хорватии в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по футболу победила команду Шотландии со счётом 3:1. Встреча прошла в Глазго на стадионе "Хэмпден парк".

В составе вице-чемпионов мира по голу забили Никола Влашич, Лука Модрич и Иван Перишич, представляющие, соответственно, московский ЦСКА, мадридский "Реал" и миланский "Интер". Автором единственного гола шотландцев стал Каллум Макгрегор.

В параллельно проходившем на лондонском "Уэмбли" матче сборная Англии со счётом 1:0 одолела чешскую дружину. В начале встречи ворота гостей поразил Рахим Стерлинг.

Первое место в группе D заняли англичане, набравшие семь очков. Сборные Хорватии и Чехии, финишировавшие с четырьмя баллами, также вышли в плей-офф. Благодаря преимуществу по разнице забитых и пропущенных голов вторыми стали "шахматные", чехи остались третьими. Команда Шотландии с одним набранным очком вылетела с турнира.

Соперники Англии, Хорватии и Чехии в 1/8 финала определятся в среду по итогам матчей в других группах. Точно известно, что родоначальники футбола проведут свою встречу на "Уэмбли", а хорваты — в Копенгагене на стадионе "Паркен".