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Вице-чемпионы мира пока в деле: Сборная Хорватии победила Шотландию и вышла в плей-офф Евро-2020

"Шахматные" заняли второе место в группе D. С первого места в плей-офф из этого квартета вышли англичане.

22 июня, 20:52
<p>Фото © Twitter / UEFA EURO 2020</p>

Фото © Twitter / UEFA EURO 2020

Сборная Хорватии в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по футболу победила команду Шотландии со счётом 3:1. Встреча прошла в Глазго на стадионе "Хэмпден парк".

В составе вице-чемпионов мира по голу забили Никола Влашич, Лука Модрич и Иван Перишич, представляющие, соответственно, московский ЦСКА, мадридский "Реал" и миланский "Интер". Автором единственного гола шотландцев стал Каллум Макгрегор.

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В параллельно проходившем на лондонском "Уэмбли" матче сборная Англии со счётом 1:0 одолела чешскую дружину. В начале встречи ворота гостей поразил Рахим Стерлинг.

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Первое место в группе D заняли англичане, набравшие семь очков. Сборные Хорватии и Чехии, финишировавшие с четырьмя баллами, также вышли в плей-офф. Благодаря преимуществу по разнице забитых и пропущенных голов вторыми стали "шахматные", чехи остались третьими. Команда Шотландии с одним набранным очком вылетела с турнира.

Соперники Англии, Хорватии и Чехии в 1/8 финала определятся в среду по итогам матчей в других группах. Точно известно, что родоначальники футбола проведут свою встречу на "Уэмбли", а хорваты — в Копенгагене на стадионе "Паркен".

Футбол. Евро-2020

Группа D

Чехия – Англия — 0:1

Гол: Стерлинг 12' (0:1)

Хорватия – Шотландия — 3:1

Голы: Влашич 17' (1:0), Макгрегор 42' (1:1), Модрич 62' (2:1), Перишич 77' (3:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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