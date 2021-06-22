Вице-чемпионы мира пока в деле: Сборная Хорватии победила Шотландию и вышла в плей-офф Евро-2020
"Шахматные" заняли второе место в группе D. С первого места в плей-офф из этого квартета вышли англичане.
Фото © Twitter / UEFA EURO 2020
Сборная Хорватии в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по футболу победила команду Шотландии со счётом 3:1. Встреча прошла в Глазго на стадионе "Хэмпден парк".
В составе вице-чемпионов мира по голу забили Никола Влашич, Лука Модрич и Иван Перишич, представляющие, соответственно, московский ЦСКА, мадридский "Реал" и миланский "Интер". Автором единственного гола шотландцев стал Каллум Макгрегор.
В параллельно проходившем на лондонском "Уэмбли" матче сборная Англии со счётом 1:0 одолела чешскую дружину. В начале встречи ворота гостей поразил Рахим Стерлинг.
Первое место в группе D заняли англичане, набравшие семь очков. Сборные Хорватии и Чехии, финишировавшие с четырьмя баллами, также вышли в плей-офф. Благодаря преимуществу по разнице забитых и пропущенных голов вторыми стали "шахматные", чехи остались третьими. Команда Шотландии с одним набранным очком вылетела с турнира.
Соперники Англии, Хорватии и Чехии в 1/8 финала определятся в среду по итогам матчей в других группах. Точно известно, что родоначальники футбола проведут свою встречу на "Уэмбли", а хорваты — в Копенгагене на стадионе "Паркен".
Футбол. Евро-2020
Группа D
Чехия – Англия — 0:1
Гол: Стерлинг 12' (0:1)
Хорватия – Шотландия — 3:1
Голы: Влашич 17' (1:0), Макгрегор 42' (1:1), Модрич 62' (2:1), Перишич 77' (3:1)
Евро-2020. Главное по теме
"Совершил грубейшую ошибку": Зобнин извинился перед российскими болельщиками за провал сборной на Евро-2020
сегодня в 19:30
"Провал катастрофический": Комментаторы Набутов и Черданцев объяснили причины вылета сборной России с Евро-2020
сегодня в 16:16
"Я занимаюсь футболом 55 лет": Юрий Лоза поделился планом по спасению футбола в России
сегодня в 15:09
Комментариев: 0