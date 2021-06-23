Бывший кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров уличил секретаря СНБО Украины Алексея Данилова в неграмотности после того, как тот похвастался экземпляром первой британской карты Чёрного моря, якобы доказывающей, что оно не является "российским озером".

Ранее Данилов рассказал, что ему подарили "принт первой в мире британской карты Чёрного моря" в честь прибытия в Одессу британского эсминца HMS Defender. По словам секретаря Совбеза, эта карта свидетельствует о том, что "Чёрное море никогда не было и не должно быть "русским озером".

"Чиновнику столь высокого ранга стоило бы иметь грамотных консультантов, чтобы он не выглядел безграмотным с дешёвыми фейками. Представленный принт является голландской картой 1630–1650 годов, воспроизводящей более ранние античные источники", — отметил Азаров в "Фейсбуке".

В подтверждение своих слов он призвал прочитать названия на карте — Таврика, Скифика, каллипиды и роксоланы. В заключение Азаров подчеркнул, что по логике Данилова Чёрное море не является не только российским, но и украинским и его следует передать западноиранским племенам, которые в те времена жили в Северном Причерноморье.