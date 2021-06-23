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"Дешёвый фейк": Главу украинского СНБО подловили на неграмотности из-за карты Чёрного моря

Ранее Данилов похвастался подарком — старой картой, которая якобы свидетельствует, что "Чёрное море никогда не было и не должно быть "русским озером".

22 июня, 23:12
<p>Фото © Facebook / danilov.oleksiy</p>

Фото © Facebook / danilov.oleksiy

Бывший кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров уличил секретаря СНБО Украины Алексея Данилова в неграмотности после того, как тот похвастался экземпляром первой британской карты Чёрного моря, якобы доказывающей, что оно не является "российским озером".

Ранее Данилов рассказал, что ему подарили "принт первой в мире британской карты Чёрного моря" в честь прибытия в Одессу британского эсминца HMS Defender. По словам секретаря Совбеза, эта карта свидетельствует о том, что "Чёрное море никогда не было и не должно быть "русским озером".

"Чиновнику столь высокого ранга стоило бы иметь грамотных консультантов, чтобы он не выглядел безграмотным с дешёвыми фейками. Представленный принт является голландской картой 1630–1650 годов, воспроизводящей более ранние античные источники", — отметил Азаров в "Фейсбуке".

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В подтверждение своих слов он призвал прочитать названия на карте — Таврика, Скифика, каллипиды и роксоланы. В заключение Азаров подчеркнул, что по логике Данилова Чёрное море не является не только российским, но и украинским и его следует передать западноиранским племенам, которые в те времена жили в Северном Причерноморье.

Ранее в Совфеде объяснили злорадство Данилова из-за затопления Крыма. По мнению сенатора Ольги Ковитиди, кризис в Незалежной достиг пика в области политики. Вследствие этого звучат заявления, недопустимые в цивилизованном обществе.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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