С 23 июня в российской версии Instagram появится возможность создавать и просматривать короткие видео в специальной вкладке Reels, а также добавлять музыку в сторис и профиль "Фейсбук", сервис призван составить конкуренцию китайской сети TikTok.

"Начиная с 23 июня российские пользователи в "Инстаграм" и "Фейсбук" получат доступ к долгожданным музыкальным функциям — Reels и музыка. "Инстаграм" и "Фейсбук" также запускают новый музыкальный стикер в сторис", — объяснил представитель "Инстаграм" журналистам.

Отмечается, что 20-секундные развлекательные ролики можно будет размещать в формате сторис или поста. Также в Reels также будет функция добавления своего оригинального аудио. Пользователи "Фейсбук" смогут добавить трек в раздел "Хобби и интересы" и закрепить его в шапке профиля, чтобы эта музыка проигрывалась при каждом посещении страницы. В компании добавили, что Reels представляет собой формат преимущественно для создания развлекательных, вирусных роликов, в том числе роликов-челленджей и сценок.