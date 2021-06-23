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Короткие видео и музыка в сториз: Instagram запустил в России сервис-конкурент TikTok Reels

Ранее эта функция появилась у зарубежных пользователей, но в РФ стала доступна только сейчас.

22 июня, 23:33

Фото © Pixabay

С 23 июня в российской версии Instagram появится возможность создавать и просматривать короткие видео в специальной вкладке Reels, а также добавлять музыку в сторис и профиль "Фейсбук", сервис призван составить конкуренцию китайской сети TikTok.

"Начиная с 23 июня российские пользователи в "Инстаграм" и "Фейсбук" получат доступ к долгожданным музыкальным функциям — Reels и музыка. "Инстаграм" и "Фейсбук" также запускают новый музыкальный стикер в сторис", — объяснил представитель "Инстаграм" журналистам.

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Отмечается, что 20-секундные развлекательные ролики можно будет размещать в формате сторис или поста. Также в Reels также будет функция добавления своего оригинального аудио. Пользователи "Фейсбук" смогут добавить трек в раздел "Хобби и интересы" и закрепить его в шапке профиля, чтобы эта музыка проигрывалась при каждом посещении страницы. В компании добавили, что Reels представляет собой формат преимущественно для создания развлекательных, вирусных роликов, в том числе роликов-челленджей и сценок.

Напомним, Instagram начал тестировать сервис Reels, который окрестили убийцей TikTok, в 2019 году.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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