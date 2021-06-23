В Москве задержали участницу Pussy Riot Марию Алёхину
Полиция подозревает её в нарушении домашнего ареста, а также в подготовке некой акции, приуроченной к годовщине начала Великой Отечественной войны.
Фото © Instagram / all_mary
Участницу группы Pussy Riot Марию Алёхину задержали в Москве за акцию, приуроченную к годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката девушки Ольгу Карлову.
"Полицейские задержали мою доверительницу Алёхину. Причина задержания дословно в следующем: она задержана за планирование и проведение акции, приуроченной к годовщине начала Великой Отечественной войны, а также за нарушение условий домашнего ареста", — заявила юрист.
Адвокат утверждает, что Алёхина вышла из дома, чтобы привиться от коронавируса, и уведомила об этом следователей. По словам Карловой, на её доверительницу составили протокол по статье 19.3 КоАП РФ, где написано, что она "отказалась добровольно следовать в машину полицейских".
Также юрист сообщила, что вместе с Алёхиной была задержана руководитель московского отделения организации "Другая Россия Эдуарда Лимонова" Ольга Шалина, в отношении которой также составили административный протокол.
Напомним, Алёхина вместе с муниципальным депутатом Басманного района Москвы Людмилой Штейн проходит по делу о нарушении санитарных норм на несогласованной акции в Москве.
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Ранее в Москве задержали другую участницу Pussy Riot Веронику Никульшину. Ей вменяют два административных правонарушения — мелкое хулиганство и курение в неположенном месте. Позже девушку отпустили из отделения полиции.
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