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В Москве задержали участницу Pussy Riot Марию Алёхину

Полиция подозревает её в нарушении домашнего ареста, а также в подготовке некой акции, приуроченной к годовщине начала Великой Отечественной войны.

23 июня, 00:15
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/all_mary/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">all_mary</a></p>

Фото © Instagram / all_mary

Участницу группы Pussy Riot Марию Алёхину задержали в Москве за акцию, приуроченную к годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката девушки Ольгу Карлову.

"Полицейские задержали мою доверительницу Алёхину. Причина задержания дословно в следующем: она задержана за планирование и проведение акции, приуроченной к годовщине начала Великой Отечественной войны, а также за нарушение условий домашнего ареста", — заявила юрист.

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Адвокат утверждает, что Алёхина вышла из дома, чтобы привиться от коронавируса, и уведомила об этом следователей. По словам Карловой, на её доверительницу составили протокол по статье 19.3 КоАП РФ, где написано, что она "отказалась добровольно следовать в машину полицейских".

Также юрист сообщила, что вместе с Алёхиной была задержана руководитель московского отделения организации "Другая Россия Эдуарда Лимонова" Ольга Шалина, в отношении которой также составили административный протокол.

Напомним, Алёхина вместе с муниципальным депутатом Басманного района Москвы Людмилой Штейн проходит по делу о нарушении санитарных норм на несогласованной акции в Москве.

Ранее в Москве задержали другую участницу Pussy Riot Веронику Никульшину. Ей вменяют два административных правонарушения — мелкое хулиганство и курение в неположенном месте. Позже девушку отпустили из отделения полиции.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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