В Москве задержали участницу Pussy Riot Марию Алёхину

Участницу группы Pussy Riot Марию Алёхину задержали в Москве за акцию, приуроченную к годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката девушки Ольгу Карлову.

"Полицейские задержали мою доверительницу Алёхину. Причина задержания дословно в следующем: она задержана за планирование и проведение акции, приуроченной к годовщине начала Великой Отечественной войны, а также за нарушение условий домашнего ареста", — заявила юрист.

Адвокат утверждает, что Алёхина вышла из дома, чтобы привиться от коронавируса, и уведомила об этом следователей. По словам Карловой, на её доверительницу составили протокол по статье 19.3 КоАП РФ, где написано, что она "отказалась добровольно следовать в машину полицейских".

Также юрист сообщила, что вместе с Алёхиной была задержана руководитель московского отделения организации "Другая Россия Эдуарда Лимонова" Ольга Шалина, в отношении которой также составили административный протокол.