Американские читатели британской газеты Daily Mail резко отреагировали на учения Военно-морского флота России в районе Гавайских островов. Некоторые из них обрушились с критикой в адрес президента США Джо Байдена.

"Русские просто знают, что пациент с деменцией Байден — слабак. Недаром это происходит сразу после встречи Путина с Джо", — отметил один из комментаторов.

Другой пользователь подчеркнул, что "наличие такого слабого лидера воодушевляет всех врагов США".

"Почему сегодня тестируют национальную систему оповещения? Напряжение растёт", — заметил читатель.

При этом один из пользователей заявил, что "при Трампе такого бы не произошло". А другой выразил мнение, что объединённые силы России и Китая трудно будет сдержать.

"Ага, я уверен, что наши напугают их той рекламой, где девушка, воспитанная в однополой семье, вступает в ряды армии США", — с иронией написал читатель.

"Я думаю, отсталый Джо не предупредил Путина, чтобы тот не связывался с Гавайями", — пошутил один из комментаторов.