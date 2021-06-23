"При Трампе такого бы не произошло": Американцы оценили учения ВМФ России близ Гавайев и назвали Байдена слабаком
"Наличие такого слабого лидера воодушевляет всех врагов США", — отметил один из пользователей.
Кадр видео © YouTube / Минобороны России
Американские читатели британской газеты Daily Mail резко отреагировали на учения Военно-морского флота России в районе Гавайских островов. Некоторые из них обрушились с критикой в адрес президента США Джо Байдена.
"Русские просто знают, что пациент с деменцией Байден — слабак. Недаром это происходит сразу после встречи Путина с Джо", — отметил один из комментаторов.
Другой пользователь подчеркнул, что "наличие такого слабого лидера воодушевляет всех врагов США".
"Почему сегодня тестируют национальную систему оповещения? Напряжение растёт", — заметил читатель.
При этом один из пользователей заявил, что "при Трампе такого бы не произошло". А другой выразил мнение, что объединённые силы России и Китая трудно будет сдержать.
"Ага, я уверен, что наши напугают их той рекламой, где девушка, воспитанная в однополой семье, вступает в ряды армии США", — с иронией написал читатель.
"Я думаю, отсталый Джо не предупредил Путина, чтобы тот не связывался с Гавайями", — пошутил один из комментаторов.
Напомним, ранее в Тихом океане Россия провела оперативные учения. В них участвовало около 20 боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения. В ходе манёвров было отработано уничтожение авианосца условного противника.
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