Microsoft стала второй компанией в мире с капитализацией выше $2 трлн

22 июня акции американской корпорации Microsoft выросли на 1,11% — до $265,79. Таким образом, рыночная капитализация компании впервые превысила два триллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные Yahoo Finance.

Microsoft стала второй компанией в мире с рыночной капитализацией выше двух триллионов долларов (первой является Apple, 2,23 трлн). В ближайшее время достигнуть этого показателя также могут арабская нефтедобывающая компания Saudi Aramco, лидер электронной коммерции Amazon и IT-гигант Google.

Напомним, Microsoft — это транснациональная компания, которая является крупнейшим в мире производителем программного обеспечения. Её штаб-квартира располагается в США в городе Редмонд, штат Вашингтон. Капитализация компании впервые превысила триллион долларов в апреле 2019 года.