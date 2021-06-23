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Microsoft стала второй компанией в мире с капитализацией выше $2 трлн

Показатель в один триллион корпорация преодолела в апреле 2019 года.

23 июня, 00:30

Фото © Pixabay

22 июня акции американской корпорации Microsoft выросли на 1,11% — до $265,79. Таким образом, рыночная капитализация компании впервые превысила два триллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные Yahoo Finance.

Microsoft стала второй компанией в мире с рыночной капитализацией выше двух триллионов долларов (первой является Apple, 2,23 трлн). В ближайшее время достигнуть этого показателя также могут арабская нефтедобывающая компания Saudi Aramco, лидер электронной коммерции Amazon и IT-гигант Google.

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Напомним, Microsoft — это транснациональная компания, которая является крупнейшим в мире производителем программного обеспечения. Её штаб-квартира располагается в США в городе Редмонд, штат Вашингтон. Капитализация компании впервые превысила триллион долларов в апреле 2019 года.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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