"Поощряют милитаристские настроения в Киеве": Посольство РФ призвало США отказаться от военных учений Sea Breeze в Чёрном море
Причерноморские государства могут решить все проблемы без "навязывания" помощи извне, отметили в дипмиссии.
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Посольство России призывает США отказаться от отработки военных действий в ходе учений в Чёрном море. Об этом говорится в твиттере посольства.
В дипмиссии отметили, что "масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе". Также манёвры "повышают риски непреднамеренных инцидентов" и "поощряют милитаристские настроения" властей Украины.
"Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Чёрном море. Примером многосторонних усилий по поддержанию мира и стабильности в регионе является формат Blackseafor, нацеленный на укрепление мер доверия на море", — говорится в заявлении посольства.
Также там отметили, что все возникающие проблемы в этом регионе могут решить причерноморские государства без "навязывания" помощи извне.
Напомним, в Sea Breeze примет участие пять тысяч военных из 32 стран с шести континентов, а также 32 корабля, 40 самолётов и 18 команд спецопераций и боевых пловцов. Нынешние учения имеют наибольшее количество стран-участниц за всю историю.
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