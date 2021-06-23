Посольство России призывает США отказаться от отработки военных действий в ходе учений в Чёрном море. Об этом говорится в твиттере посольства.

В дипмиссии отметили, что "масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе". Также манёвры "повышают риски непреднамеренных инцидентов" и "поощряют милитаристские настроения" властей Украины.

"Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Чёрном море. Примером многосторонних усилий по поддержанию мира и стабильности в регионе является формат Blackseafor, нацеленный на укрепление мер доверия на море", — говорится в заявлении посольства.

Также там отметили, что все возникающие проблемы в этом регионе могут решить причерноморские государства без "навязывания" помощи извне.