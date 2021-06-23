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"Поощряют милитаристские настроения в Киеве": Посольство РФ призвало США отказаться от военных учений Sea Breeze в Чёрном море

Причерноморские государства могут решить все проблемы без "навязывания" помощи извне, отметили в дипмиссии.

23 июня, 02:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Посольство России призывает США отказаться от отработки военных действий в ходе учений в Чёрном море. Об этом говорится в твиттере посольства.

В дипмиссии отметили, что "масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе". Также манёвры "повышают риски непреднамеренных инцидентов" и "поощряют милитаристские настроения" властей Украины.

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"Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Чёрном море. Примером многосторонних усилий по поддержанию мира и стабильности в регионе является формат Blackseafor, нацеленный на укрепление мер доверия на море", — говорится в заявлении посольства.

Также там отметили, что все возникающие проблемы в этом регионе могут решить причерноморские государства без "навязывания" помощи извне.

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Напомним, в Sea Breeze примет участие пять тысяч военных из 32 стран с шести континентов, а также 32 корабля, 40 самолётов и 18 команд спецопераций и боевых пловцов. Нынешние учения имеют наибольшее количество стран-участниц за всю историю.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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