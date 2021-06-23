"Могу не выдержать": Ефремов попросил у суда снисхождения из-за расстройства психики и алкогольной зависимости
Также адвокаты и сам актёр вновь подняли вопрос, был ли погибший в ДТП пристёгнут ремнём безопасности в момент смертельной аварии.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Актёр Михаил Ефремов, который отбывает наказание за смертельное ДТП в центре Москвы, страдает психическим расстройством и синдромом алкогольной зависимости. Об этом говорится в кассационной жалобе на приговор, поданной адвокатами осуждённого Романом Филипповым и Петром Хархориным, передаёт kp.ru.
Как полагают защитники артиста, суд не в полной мере учёл смягчающие вину Ефремова обстоятельства. Так, кроме указанных недугов, юристы отмечают активное участие актёра в общественной жизни и благотворительности, и возмещение им ущерба потерпевшим в размере четырёх миллионов 615 тысяч рублей. Также адвокаты напоминают и о неоднократных извинениях Ефремова перед родственниками погибшего Сергея Захарова.
Кроме того, защитники заявляют, что супруга актёра Софья Кругликова осталась без работы, в то время как множество родственников Ефремова находятся на его иждивении. Помимо этого в кассационной жалобе адвокаты вновь поднимают вопрос, был ли погибший в ДТП с участием артиста пристёгнут ремнём безопасности в момент смертельной аварии.
Сам Ефремов, по данным СМИ, указывает, что во всём согласен со своими адвокатами. Кроме того, он считает, что после трагического ДТП должен находиться в местах лишения свободы. Поэтому, как утверждается, актёр примет любой вид колонии, который назначит суд.
"Я неоднократно видел фото кабины и рулевой стойки из автомобиля Сергея Захарова и, как опытный водитель, делаю вывод, что он не был пристёгнут... Моя цель — снижение наказания до разумных пределов. Прошу проявить ко мне милосердие, ведь срок в 7,5 лет с учётом состояния своего здоровья я могу не выдержать", — подчёркивает артист в своём обращении к суду.
Когда именно будет рассматриваться жалоба на приговор актёра, пока неизвестно.
Напомним, осенью 2020 года Пресненский суд столицы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы, которое произошло в июне прошлого года, и приговорил к восьми годам колонии. Позже Мосгорсуд рассмотрел апелляцию артиста и смягчил приговор до семи с половиной лет. Актёра этапировали в "звёздную" колонию в Белгородской области, где ранее отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Артист освоился в исправительном учреждении: вышел на работу на швейное производство и в шутку заявил, что "работает Зевсом". С другими заключёнными и администрацией отношения у него сложились уважительные, все называют Ефремова дядей Мишей.
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