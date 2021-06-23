Актёр Михаил Ефремов, который отбывает наказание за смертельное ДТП в центре Москвы, страдает психическим расстройством и синдромом алкогольной зависимости. Об этом говорится в кассационной жалобе на приговор, поданной адвокатами осуждённого Романом Филипповым и Петром Хархориным, передаёт kp.ru.

Как полагают защитники артиста, суд не в полной мере учёл смягчающие вину Ефремова обстоятельства. Так, кроме указанных недугов, юристы отмечают активное участие актёра в общественной жизни и благотворительности, и возмещение им ущерба потерпевшим в размере четырёх миллионов 615 тысяч рублей. Также адвокаты напоминают и о неоднократных извинениях Ефремова перед родственниками погибшего Сергея Захарова.

Кроме того, защитники заявляют, что супруга актёра Софья Кругликова осталась без работы, в то время как множество родственников Ефремова находятся на его иждивении. Помимо этого в кассационной жалобе адвокаты вновь поднимают вопрос, был ли погибший в ДТП с участием артиста пристёгнут ремнём безопасности в момент смертельной аварии.

Сам Ефремов, по данным СМИ, указывает, что во всём согласен со своими адвокатами. Кроме того, он считает, что после трагического ДТП должен находиться в местах лишения свободы. Поэтому, как утверждается, актёр примет любой вид колонии, который назначит суд.

"Я неоднократно видел фото кабины и рулевой стойки из автомобиля Сергея Захарова и, как опытный водитель, делаю вывод, что он не был пристёгнут... Моя цель — снижение наказания до разумных пределов. Прошу проявить ко мне милосердие, ведь срок в 7,5 лет с учётом состояния своего здоровья я могу не выдержать", — подчёркивает артист в своём обращении к суду.