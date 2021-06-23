Украинский телеведущий Гордон пригрозил россиянам выдворением из Крыма

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что после "возвращения" Крыма, на которое по-прежнему надеются власти Незалежной, с полуострова выдворят россиян, переехавших туда из остальных частей страны.

При этом, по словам Гордона, ему "очень жаль" коренных крымчан из-за случившегося на полуострове мощного наводнения.

"Это наши люди, это украинцы, за исключением тех, кого завезли из России, а там многих уже позавозили. Но я могу успокоить: как завезли, так и вывезут", — заявил Гордон в эфире телеканала "Украина 24".

По словам журналиста, Украина "это всё заберёт назад". Кроме того, Гордон пригрозил россиянам, которые покупают недвижимость на полуострове, тем, что у них "всё потом заберут", так как это якобы "шатко" и "незаконно".