Украинский телеведущий Гордон пригрозил россиянам выдворением из Крыма
Журналист заявил, что на полуостров "позавозили" граждан РФ из других регионов страны.
Фото © Facebook / shusteronline
Известный украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что после "возвращения" Крыма, на которое по-прежнему надеются власти Незалежной, с полуострова выдворят россиян, переехавших туда из остальных частей страны.
При этом, по словам Гордона, ему "очень жаль" коренных крымчан из-за случившегося на полуострове мощного наводнения.
"Это наши люди, это украинцы, за исключением тех, кого завезли из России, а там многих уже позавозили. Но я могу успокоить: как завезли, так и вывезут", — заявил Гордон в эфире телеканала "Украина 24".
По словам журналиста, Украина "это всё заберёт назад". Кроме того, Гордон пригрозил россиянам, которые покупают недвижимость на полуострове, тем, что у них "всё потом заберут", так как это якобы "шатко" и "незаконно".
Ранее Лайф сообщал, что крымчан на Украине собрались обложить налогами. В Киеве предложили изменить налоговый режим для жителей полуострова — отменить действие свободной экономической зоны (СЭЗ). В Совфеде РФ такую идею назвали ничтожной, а в самом Крыму, оценивая подобную инициативу, заявили, что украинское правительство принимает нелогичные решения, основанные на двойных стандартах и приносящие вред собственным гражданам.
Также Лайф рассказывал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал обменять "Северный поток – 2" на Крым. В Госдуме такое предложение Киева назвали "полным абсурдом". При этом и сами украинцы высмеяли главу МИД Незалежной за данное требование.
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