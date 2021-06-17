Ведущая "Эха Москвы" оговорилась по Фрейду, произнося фамилию Дмитрия Гордона, и насмешила зрителей
Досадная оплошность не ускользнула от внимательных пользователей, и теперь этот фрагмент беседы Дмитрия с журналисткой Ольгой Журавлевой распространяется в Сети.
Скриншот © YouTube / Эхо Москвы
53-летний украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон стал гостем передачи "Особое мнение" на "Эхе Москвы". В рамках программы обсуждались острые политические вопросы, и разговор коснулся непризнанных республик: ЛНР и ДНР. По мнению Дмитрия, через какое-то время они прекратят своё существование — после прихода Вооружённых сил Украины.
Мы им дадим коридор, по которому эти сотни людей убегут в Россию, и на этом всё закончится. Украинскую армию будут встречать хлебом-солью жители Донбасса
Видео © YouTube / Эхо Москвы
Выслушав собеседника, ведущая глубоко вздохнула и через мгновение оконфузилась. "Это журналист Дмитрий Гон...", — начала она фразу, однако затем исправилась и произнесла фамилию гостя как надо.
Фото © Instagram / gordondmytro, orj73x
Оплошность журналистки не осталась без внимания зрителей, которые гадают, было ли это проявление непрофессионализма, оговорка по Фрейду или намеренный выпад. Однако многие пользователи отметили, что в целом беседа вышла уважительной и выдержанной.
Ольга, осторожно, у всех есть уши, ты случайно чуть не оговорилась или намеренно?
ведущая чуть не оговорилась, поменяв буквы "р" на "н" в фамилии собеседника. Вовремя спохватилась.Случайность? Не думаю)))
оговорка по Фрейду
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