Ведущая "Эха Москвы" оговорилась по Фрейду, произнося фамилию Дмитрия Гордона, и насмешила зрителей

53-летний украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон стал гостем передачи "Особое мнение" на "Эхе Москвы". В рамках программы обсуждались острые политические вопросы, и разговор коснулся непризнанных республик: ЛНР и ДНР. По мнению Дмитрия, через какое-то время они прекратят своё существование — после прихода Вооружённых сил Украины.

Мы им дадим коридор, по которому эти сотни людей убегут в Россию, и на этом всё закончится. Украинскую армию будут встречать хлебом-солью жители Донбасса Дмитрий Гордон

Видео © YouTube / Эхо Москвы

Выслушав собеседника, ведущая глубоко вздохнула и через мгновение оконфузилась. "Это журналист Дмитрий Гон...", — начала она фразу, однако затем исправилась и произнесла фамилию гостя как надо.

Фото © Instagram / gordondmytro, orj73x

Оплошность журналистки не осталась без внимания зрителей, которые гадают, было ли это проявление непрофессионализма, оговорка по Фрейду или намеренный выпад. Однако многие пользователи отметили, что в целом беседа вышла уважительной и выдержанной.

Ольга, осторожно, у всех есть уши, ты случайно чуть не оговорилась или намеренно? Дед Мороз

ведущая чуть не оговорилась, поменяв буквы "р" на "н" в фамилии собеседника. Вовремя спохватилась.Случайность? Не думаю))) Наталья Ш.