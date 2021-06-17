Порнопродюсер получил 20 лет тюрьмы за то, что годами обманывал девушек и заставлял с ним сниматься
От его действий пострадало больше ста моделей, среди которых были и несовершеннолетние, но только 22 из них решили заявить в полицию на компанию.
Фото © Twitter / Man With No Name и Laila Mickelwait
На днях одному из основателей порнокомпании GirlsDoPorn был вынесен приговор — 20 лет тюрьмы общего режима. 31-летний Рубен Андре Гарсия из Калифорнии, США, долгие годы заставлял девушек обманом и шантажом сниматься в его фильмах, где парень часто выступал как продюсер и актёр, пишет The Sun.
Рубен Гарсия и Мэттью Вулф. Фото © Twitter / Man With No Name и Heathen
Многие девушки откликались на объявление о рекламной видеосъёмке или откровенной фотосессии, на которой обещали обрезать их лицо и оставить всё анонимно. Однако, как только они приходили в номер, двери запирались, а Гарсия принуждал их к интиму, угрожая, что выложит эти видео в Сеть. К слову, они туда всё равно попадали, но испуганные девушки в тот момент не догадывались об этом.
Сбежавший Майкл Пратт. Фото © FBI
В договоре продюсер указывал название подставной фирмы, чтобы девушки не смогли добиться справедливости. От действий GirlsDoPorn пострадало больше ста моделей, среди которых были и несовершеннолетние, но только 22 из них решились обратиться в полицию. В итоге Гарсию и его подельника Мэттью Вулфа задержали, но третьему основателю компании — Майклу Пратту — удалось сбежать из страны, и теперь он находится в розыске.
Видео © Twitter / Laila Mickelwait
В моей жизни ничего хуже этой ситуации не было. Когда ролик висел на Pornhub, когда просмотры росли — миллионы и миллионы, когда его пересылали моим родителям и друзьям, это было слишком ужасно и травмирующе. Я годами боролась с нежеланием жить
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