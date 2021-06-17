НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Порнопродюсер получил 20 лет тюрьмы за то, что годами обманывал девушек и заставлял с ним сниматься

От его действий пострадало больше ста моделей, среди которых были и несовершеннолетние, но только 22 из них решили заявить в полицию на компанию.

17 июня, 08:02

Фото © Twitter / Man With No Name и Laila Mickelwait

На днях одному из основателей порнокомпании GirlsDoPorn был вынесен приговор — 20 лет тюрьмы общего режима. 31-летний Рубен Андре Гарсия из Калифорнии, США, долгие годы заставлял девушек обманом и шантажом сниматься в его фильмах, где парень часто выступал как продюсер и актёр, пишет The Sun.

Рубен Гарсия и Мэттью Вулф. Фото © Twitter / Man With No Name и Heathen

Рубен Гарсия и Мэттью Вулф. Фото © Twitter / Man With No Name и Heathen

Многие девушки откликались на объявление о рекламной видеосъёмке или откровенной фотосессии, на которой обещали обрезать их лицо и оставить всё анонимно. Однако, как только они приходили в номер, двери запирались, а Гарсия принуждал их к интиму, угрожая, что выложит эти видео в Сеть. К слову, они туда всё равно попадали, но испуганные девушки в тот момент не догадывались об этом.

Сбежавший Майкл Пратт. Фото © FBI

Сбежавший Майкл Пратт. Фото © FBI

В договоре продюсер указывал название подставной фирмы, чтобы девушки не смогли добиться справедливости. От действий GirlsDoPorn пострадало больше ста моделей, среди которых были и несовершеннолетние, но только 22 из них решились обратиться в полицию. В итоге Гарсию и его подельника Мэттью Вулфа задержали, но третьему основателю компании — Майклу Пратту — удалось сбежать из страны, и теперь он находится в розыске.

Видео © Twitter / Laila Mickelwait

В моей жизни ничего хуже этой ситуации не было. Когда ролик висел на Pornhub, когда просмотры росли — миллионы и миллионы, когда его пересылали моим родителям и друзьям, это было слишком ужасно и травмирующе. Я годами боролась с нежеланием жить

Одна из пострадавших

В Подмосковье пьяный внук нобелевского лауреата угнал такси, угрожая водителю ножом

В Подмосковье пьяный внук нобелевского лауреата угнал такси, угрожая водителю ножом

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В массовке фильма "Майор Гром" зрители разглядели порноактёра, который наказывал плохих студенток

14 мая, 12:09

Хайди Клум почти оголила грудь в поддержку сборной Германии, но не помогло

15 июня, 23:35

Студент забил до смерти подругу из Tinder, узнав её настоящий пол только после интимной близости

вчера в 15:48

Путин и Байден не занимались на саммите сверкой списков для обмена осуждёнными

сегодня в 08:20

Лидеры сборной Бельгии вернулись: Де Брёйне и Витсель готовы сыграть против Дании на Евро-2020

сегодня в 08:15

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1