В России предложили разворачивать мобильные пункты вакцинации в фитнес-клубах

Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) направила письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением разворачивать в фитнес-клубах в регионах России мобильные пункты вакцинации. Об этом сообщает ТАСС.

"В состав АОФИ входит 1430 фитнес-клубов, значительная часть которых готова предоставить площади для разворачивания мобильных пунктов вакцинации. Мы готовы распространить такую практику на 55 регионов присутствия ассоциации", — говорится в документе.

В АОФИ отметили, что такая практика уже внедрена в некоторых регионах, например в Тверской и Нижегородской областях. Привиться в фитнес-клубах там могут как сотрудники организаций, так и клиенты и жители близлежащих районов.