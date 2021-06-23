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В России предложили разворачивать мобильные пункты вакцинации в фитнес-клубах

В некоторых регионах уже действует такая практика. Привиться там могут как сотрудники фитнес-клубов, так и клиенты и жители близлежащих районов.

23 июня, 03:37
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) направила письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением разворачивать в фитнес-клубах в регионах России мобильные пункты вакцинации. Об этом сообщает ТАСС.

"В состав АОФИ входит 1430 фитнес-клубов, значительная часть которых готова предоставить площади для разворачивания мобильных пунктов вакцинации. Мы готовы распространить такую практику на 55 регионов присутствия ассоциации", — говорится в документе.

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В АОФИ отметили, что такая практика уже внедрена в некоторых регионах, например в Тверской и Нижегородской областях. Привиться в фитнес-клубах там могут как сотрудники организаций, так и клиенты и жители близлежащих районов.

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Напомним, темпы вакцинации в России невысокие, а ситуация с распространением коронавируса тяжёлая. При этом и власти, и специалисты отмечают, что победить инфекцию удастся только с помощью прививок. Ранее опрос показал, сколько непривитых россиян планируют вакцинироваться от ковида в ближайшее время.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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