В России предложили разворачивать мобильные пункты вакцинации в фитнес-клубах
В некоторых регионах уже действует такая практика. Привиться там могут как сотрудники фитнес-клубов, так и клиенты и жители близлежащих районов.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин
Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) направила письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением разворачивать в фитнес-клубах в регионах России мобильные пункты вакцинации. Об этом сообщает ТАСС.
"В состав АОФИ входит 1430 фитнес-клубов, значительная часть которых готова предоставить площади для разворачивания мобильных пунктов вакцинации. Мы готовы распространить такую практику на 55 регионов присутствия ассоциации", — говорится в документе.
"Будут в невыгодном положении": Песков предупредил о "неминуемой дискриминации" непривитых от ковида
В АОФИ отметили, что такая практика уже внедрена в некоторых регионах, например в Тверской и Нижегородской областях. Привиться в фитнес-клубах там могут как сотрудники организаций, так и клиенты и жители близлежащих районов.
Напомним, темпы вакцинации в России невысокие, а ситуация с распространением коронавируса тяжёлая. При этом и власти, и специалисты отмечают, что победить инфекцию удастся только с помощью прививок. Ранее опрос показал, сколько непривитых россиян планируют вакцинироваться от ковида в ближайшее время.
Комментариев: 0