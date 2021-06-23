В России может появиться "многодетный" капитал

В России следует ввести "многодетный" капитал. С таким предложением уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой, главе Минтруда Антону Котякову и председателю Госсовета Татарстана Фариду Мухаметшину, сообщает RT.

Детский омбудсмен напомнила, что, согласно с поправками к Конституции РФ, принятыми в прошлом году, дети являются приоритетом государственной политики России. В связи с этим Волынец считает, что многодетным семьям в качестве поддержки необходимо ежегодно выплачивать 100 тысяч рублей до того момента, пока младшему ребёнку не исполнится 18 лет, либо пока не окончит школу, среднеспециальное или высшее учебное заведение в очном формате.

"В условиях, пока ещё не принят федеральный закон "О статусе многодетной семьи", предлагаю рассмотреть данную инициативу и принять по ней положительное решение в качестве эффективной меры поддержки и популяризации многодетных семей, а при принятии этого федерального закона включить в него данную меру социальной поддержки", — говорится в обращении Волынец.

Она отмечает, что чем больше в семье детей, тем ниже среднедушевой доход на каждого ребёнка. "Многодетный" капитал сможет исправить эту ситуацию.