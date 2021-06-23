Пульмонолог назвал три фактора, при которых срочно нужно привиться от ковида

Врач-пульмонолог, сотрудник ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Алексей Никишенков объяснил, каким категориям лиц следует срочно привиться от коронавируса. В беседе с телеканалом "360" медик напомнил, что ковид бьёт по лёгким, приводя к дыхательной недостаточности, поэтому те, кто уже имеет хронические дыхательные проблемы, входят в группу риска. Как и те, кто страдает бронхо-легочными заболеваниями или долго курит. Кроме того, тяжело заболевание протекает у людей с лишним весом, сахарным диабетом и в пожилом возрасте.

"Вот эта тройная совокупность — это самая тяжелая категория болеющих. Им нужно идти прививаться в первую очередь. Защититься. Чтобы ни в коем случае не допустить заражения", — сказал доктор.