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Пульмонолог назвал три фактора, при которых срочно нужно привиться от ковида

Также доктор объяснил, при каких побочных явлениях следует обратиться к медикам.

23 июня, 04:15

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Врач-пульмонолог, сотрудник ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Алексей Никишенков объяснил, каким категориям лиц следует срочно привиться от коронавируса. В беседе с телеканалом "360" медик напомнил, что ковид бьёт по лёгким, приводя к дыхательной недостаточности, поэтому те, кто уже имеет хронические дыхательные проблемы, входят в группу риска. Как и те, кто страдает бронхо-легочными заболеваниями или долго курит. Кроме того, тяжело заболевание протекает у людей с лишним весом, сахарным диабетом и в пожилом возрасте.

"Вот эта тройная совокупность — это самая тяжелая категория болеющих. Им нужно идти прививаться в первую очередь. Защититься. Чтобы ни в коем случае не допустить заражения", — сказал доктор.

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Пульмонолог добавил, что гриппоподобный синдром после прививки — это нормально, а вот возникновение генерализованной сыпи по всему телу — нет. Если возникает аллергическая реакция, отекает губа или шея, следует обратиться к врачу, отметил Никишенко. Также и в случае с резким падением давления, к примеру со 130/70 до 80/50. Это может свидетельствовать об анафилактической или аллергической реакции, заключил доктор.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, кому подойдёт "назальная прививка" против ковида.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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