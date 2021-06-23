Пульмонолог назвал три фактора, при которых срочно нужно привиться от ковида
Также доктор объяснил, при каких побочных явлениях следует обратиться к медикам.
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Врач-пульмонолог, сотрудник ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Алексей Никишенков объяснил, каким категориям лиц следует срочно привиться от коронавируса. В беседе с телеканалом "360" медик напомнил, что ковид бьёт по лёгким, приводя к дыхательной недостаточности, поэтому те, кто уже имеет хронические дыхательные проблемы, входят в группу риска. Как и те, кто страдает бронхо-легочными заболеваниями или долго курит. Кроме того, тяжело заболевание протекает у людей с лишним весом, сахарным диабетом и в пожилом возрасте.
"Вот эта тройная совокупность — это самая тяжелая категория болеющих. Им нужно идти прививаться в первую очередь. Защититься. Чтобы ни в коем случае не допустить заражения", — сказал доктор.
Пульмонолог добавил, что гриппоподобный синдром после прививки — это нормально, а вот возникновение генерализованной сыпи по всему телу — нет. Если возникает аллергическая реакция, отекает губа или шея, следует обратиться к врачу, отметил Никишенко. Также и в случае с резким падением давления, к примеру со 130/70 до 80/50. Это может свидетельствовать об анафилактической или аллергической реакции, заключил доктор.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, кому подойдёт "назальная прививка" против ковида.
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