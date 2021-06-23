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"Сделать невозможное": Президент "Барселоны" хочет купить Роналду в пару к Месси

Каталонцы при этом готовы включить в сделку по португальцу несколько своих футболистов.

23 июня, 04:00
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/cristiano/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">cristiano</a></p>

Фото © Instagram / cristiano

Президент испанского клуба "Барселона" Жоан Лапорта хочет приобрести у итальянского "Ювентуса" знаменитого португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом пишет издание AS.

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По информации источника, после возвращения на пост президента каталонцев Лапорта начал искать новые возможности для финансирования клуба, а также способы вновь сделать команду конкурентоспособной. Он уже договорился с нападающим и капитаном Лионелем Месси о продлении контракта, переговоры между аргентинским футболистом и клубом идут по плану и близки к завершению. Сообщалось, что стороны уже согласовали последние детали сделки.

Однако Лапорта намерен сделать то, что кажется невозможным. Он хочет объединить Месси с Роналду в одной команде. Вместе с доверенными людьми функционер начал разрабатывать трансфер португальца в "Барселону". При этом каталонцы готовы предложить туринцам двух футболистов за 36-летнего форварда. В список кандидатов на обмен входят Антуан Гризманн, Серджи Роберто и Филипе Коутиньо.

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Правда, пока не ясно, как сине-гранатовые будут выплачивать зарплату Роналду, которая превышает 30 миллионов евро в год, однако в случае положительного исхода переговоров она с большой долей вероятности будет сокращена. При этом в клубе ожидают, что объединение Роналду и Месси увеличит доходы каталонцев вдвое. Вместе с тем источник AS утверждает, что идея президента "Барселоны" является утопичной. Каталонцы пока не обращались к агенту Роналду Жорже Мендешу, неизвестно, как сам футболист отнесётся к такому переходу.

Ранее сообщалось, что Роналду подвёл итоги сезона и намекнул на уход из "Ювентуса". Также в Сеть слили видео, на котором португальский футболист увозит свои машины из Турина. При этом в СМИ говорилось, что игрок может вернуться в "Манчестер Юнайтед" или португальский "Спортинг". Также звучал вариант с возвращением Роналду в мадридский "Реал".

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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