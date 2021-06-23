Президент испанского клуба "Барселона" Жоан Лапорта хочет приобрести у итальянского "Ювентуса" знаменитого португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом пишет издание AS.

По информации источника, после возвращения на пост президента каталонцев Лапорта начал искать новые возможности для финансирования клуба, а также способы вновь сделать команду конкурентоспособной. Он уже договорился с нападающим и капитаном Лионелем Месси о продлении контракта, переговоры между аргентинским футболистом и клубом идут по плану и близки к завершению. Сообщалось, что стороны уже согласовали последние детали сделки.

Однако Лапорта намерен сделать то, что кажется невозможным. Он хочет объединить Месси с Роналду в одной команде. Вместе с доверенными людьми функционер начал разрабатывать трансфер португальца в "Барселону". При этом каталонцы готовы предложить туринцам двух футболистов за 36-летнего форварда. В список кандидатов на обмен входят Антуан Гризманн, Серджи Роберто и Филипе Коутиньо.