НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Жена Федуна громит менеджмент клуба: Кому выгодна шумиха вокруг "Спартака"

Сам владелец команды пока не комментировал претензии своей супруги к менеджменту клуба. Но сложившаяся ситуация вряд ли будет способствовать успехам красно-белых на футбольном поле.

22 июня, 21:40
<p>Фото © Telegram / Zarema</p>

Фото © Telegram / Zarema

Созданный лишь в начале июня телеграм-канал Заремы Салиховой — жены владельца "Спартака" Леонида Федуна — набирает обороты с поистине космической скоростью. Едва он появился на свет, а в нём уже почти 32 тысячи подписчиков, что опережает по этому показателю все аналогичные ресурсы, посвящённые красно-белым. Мало того, бывшая модель Playboy опередила в социальной сети и многих известных журналистов, в том числе Дмитрия Губерниева.

С самого начала Салихова удивила весь футбольный мир профессиональной экспертизой. На первых порах она комментировала заявления бывшего генерального менеджера "Спартака" Шамиля Газизова и главы "Матч ТВ" Тины Канделаки, а также рассказывала милые истории о том, что в своё время просила Федуна купить в команду 16-летнего Килиана Мбаппе. Сейчас французский нападающий стал одной из главных звёзд футбола.

Теперь же Салихова перешла к жёсткой критике нынешнего руководства "Спартака". Что же ей не нравится? А не устраивает её примерно всё. Главный удар пришёлся на спортивного директора клуба Дмитрия Попова.

В частности, Салихова обвинила Попова в том, что тот хотел нынешним летом продать одного из лидеров клуба — Джордана Ларссона, выступал против выкупа контракта Виктора Мозеса, собирался избавиться от защитника Самюэля Жиго и высказывался против продления соглашения с капитаном команды Георгием Джикией.

"Неужели ничего святого нет? Ты же сам играл в "Спартаке". Одно дело Томас Цорн или Шамиль Газизов (прежние руководители команды. — Прим. Лайфа), для которого клуб ничего не значил, но ты же бывший игрок! В год столетия сливать капитана! Вообще не мудрый PR-ход", обратилась жена Федуна к Попову.

Разносит Канделаки и даёт инсайды: Как модель Playboy стала разбираться в футболе лучше мужчин

Разносит Канделаки и даёт инсайды: Как модель Playboy стала разбираться в футболе лучше мужчин

И это ещё не весь список. Главной претензией стало намерение Попова пригласить в "Спартак" двух защитников-ветеранов — Фёдора Кудряшова и Игоря Смольникова. По словам Заремы Салиховой, в первую очередь именно это подтолкнуло её к выходу из состава совета директоров клуба, в котором она пробыла менее трёх недель.

"Я сказала им всем: "Вы ... [с ума сошли]?" после того, как Дмитрием были произнесены фамилии Кудряшов и Смольников. А после фразы: "Это игроки сборной" я поняла, что мне нечего делать в этом совете директоров и "Спартаке", — говорит Салихова.

При этом она уточнила, что демарш сработал и Леонид Федун скорректировал трансферный план команды с учётом её соображений.

"Наноконь": Жена владельца "Спартака" посоветовала лидеру ЦСКА покинуть клуб

"Наноконь": Жена владельца "Спартака" посоветовала лидеру ЦСКА покинуть клуб

Генерального директора Евгения Мележикова супруга Федуна пожурила за отказ создавать спортивный департамент под руководством иностранного специалиста. Директора клуба по развитию и коммуникациям Антона Фетисова она обвинила в платном продвижении клубной позиции и вбрасывании новостей через аффилированные телеграм-каналы.

Что касается этих самых каналов, которые якобы за деньги из бюджета PR-департамента клуба распространяют "нужную" информацию, то в их число вошли "Дай ударить", "Успей поймать", "Спартак-inside" и "Инсайдер". Досталось и отдельным журналистам, пишущим о команде.

"Сергей Егоров тоже рупор известный. С Борзыкиным просто разговаривают, доносят свою позицию. Ваня Карпов за инсайды, как и некоторые другие. Журналисты работают за аккредитации и некий эксклюзив от клуба. Все на рекламе. На теме "Спартака" собирается много кликов, соответственно, выше расценки", отметила Салихова.

С Сергеем Егоровым, ранее занимавшим пост заместителя главного редактора "Спорт-Экспресса", а сейчас ведущим телеграм- и YouTube-канал "Футбольный биги", у Заремы вообще состоялся обмен ударами. Журналист выдал в свет историю о том, что Федун как-то раз выгнал не на шутку разбушевавшуюся супругу с заседания совета директоров. Салихова в ответ обвинила Попова в сливе информации и назвала Егорова лысым писюном. Возможно, она припомнила журналисту, как тот ранее употребил словосочетание "писюн господина Спиридонова", комментируя новости о нашем знаменитом волейболисте.

"Спартак" под каблуком. 10 фото бывшей модели Playboy, которой пророчат место в руководстве ФК

"Спартак" под каблуком. 10 фото бывшей модели Playboy, которой пророчат место в руководстве ФК

"Спартак" отреагировал на слова Салиховой заявлением совета директоров. Его главная мысль заключается в том, что слова Заремы не стоит воспринимать всерьез — они не отражают клубной политики.

"Мы считаем необходимым заявить, что Зарема Салихова по её собственному желанию больше не входит в состав совета директоров и не занимает каких-либо постов в клубе. Слова госпожи Салиховой могут быть расценены исключительно как мнение частного лица, не имеющее отношения к официальной позиции или политике ФК "Спартак-Москва", — заявили в клубе.

Возникает вопрос: кто выиграет в ходе информационной войны, развязанной Салиховой? Уж точно не "Спартак", который готовится отметить столетие клуба и намерен выиграть чемпионский титул к юбилею. Подобные дрязги скорее выгодны его конкурентам в РПЛ.

Вот и в казанском "Рубине" вовремя подсуетились, в шутку предложив Салиховой работу в клубе.

"Готовы взять вас вне конкурса не только на должность SMM, но и даже принять в совет директоров, которого у нас, правда, нет, однако ради такого дела мы готовы его создать!" говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на странице "Рубина" в "Твиттере".

В "Рубине" предложили работу жене владельца "Спартака"

В "Рубине" предложили работу жене владельца "Спартака"

С другой стороны, заподозрить Зарему в некоей корысти довольно сложно. За свою деятельность в "Спартаке" она явно не получает никаких денег. Мало того, она многократно заявляла, что деньги на команду тратятся из её семейного бюджета. А в связи с занятостью Федуна в "ЛУКойле" контролировать все процессы приходилось ей.

В интервью Ксении Собчак Салихова рассказала, что с шести лет играла с мальчишками в футбол во дворе. Она всегда болела за "Спартак" и вместо наклеек с животными и Барби собирала футболистов. От Попова Зарема требует, чтобы в клубе была стабильность, без шараханий от тренера к тренеру, а новый наставник Руй Витория ей не понравился, поскольку у него нет привычки, как у Доменико Тедеско, анализировать видеозаписи матчей сразу после финального свистка, чтобы уже на следующий день рассказать игрокам об их недочётах.

В любом случае, следить за событиями в "Спартаке" весьма любопытно. С этим клубом никогда не бывает скучно. Важный вопрос, что по поводу информационной войны думает сам Федун. Ведь без слаженной работы всего командного механизма завоевать чемпионский титул будет просто нереально.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Миллионы на ветер: Общественность требует отставки Черчесова за позор на Евро-2020, но кто вместо него

сегодня в 21:40

Вице-чемпионы мира пока в деле: Сборная Хорватии победила Шотландию и вышла в плей-офф Евро-2020

сегодня в 20:52

"Совершил грубейшую ошибку": Зобнин извинился перед российскими болельщиками за провал сборной на Евро-2020

сегодня в 19:30

Ядерный "Резак" для Ту-160: Что известно о самой секретной ракете "Белого лебедя"

сегодня в 21:40

В Петербурге судно затонуло после столкновения с теплоходом

сегодня в 22:11

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1