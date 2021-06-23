Созданный лишь в начале июня телеграм-канал Заремы Салиховой — жены владельца "Спартака" Леонида Федуна — набирает обороты с поистине космической скоростью. Едва он появился на свет, а в нём уже почти 32 тысячи подписчиков, что опережает по этому показателю все аналогичные ресурсы, посвящённые красно-белым. Мало того, бывшая модель Playboy опередила в социальной сети и многих известных журналистов, в том числе Дмитрия Губерниева.

С самого начала Салихова удивила весь футбольный мир профессиональной экспертизой. На первых порах она комментировала заявления бывшего генерального менеджера "Спартака" Шамиля Газизова и главы "Матч ТВ" Тины Канделаки, а также рассказывала милые истории о том, что в своё время просила Федуна купить в команду 16-летнего Килиана Мбаппе. Сейчас французский нападающий стал одной из главных звёзд футбола.

Теперь же Салихова перешла к жёсткой критике нынешнего руководства "Спартака". Что же ей не нравится? А не устраивает её примерно всё. Главный удар пришёлся на спортивного директора клуба Дмитрия Попова.

В частности, Салихова обвинила Попова в том, что тот хотел нынешним летом продать одного из лидеров клуба — Джордана Ларссона, выступал против выкупа контракта Виктора Мозеса, собирался избавиться от защитника Самюэля Жиго и высказывался против продления соглашения с капитаном команды Георгием Джикией.

"Неужели ничего святого нет? Ты же сам играл в "Спартаке". Одно дело Томас Цорн или Шамиль Газизов (прежние руководители команды. — Прим. Лайфа), для которого клуб ничего не значил, но ты же бывший игрок! В год столетия сливать капитана! Вообще не мудрый PR-ход", — обратилась жена Федуна к Попову.

И это ещё не весь список. Главной претензией стало намерение Попова пригласить в "Спартак" двух защитников-ветеранов — Фёдора Кудряшова и Игоря Смольникова. По словам Заремы Салиховой, в первую очередь именно это подтолкнуло её к выходу из состава совета директоров клуба, в котором она пробыла менее трёх недель.

"Я сказала им всем: "Вы ... [с ума сошли]?" после того, как Дмитрием были произнесены фамилии Кудряшов и Смольников. А после фразы: "Это игроки сборной" я поняла, что мне нечего делать в этом совете директоров и "Спартаке", — говорит Салихова.

При этом она уточнила, что демарш сработал и Леонид Федун скорректировал трансферный план команды с учётом её соображений.

Генерального директора Евгения Мележикова супруга Федуна пожурила за отказ создавать спортивный департамент под руководством иностранного специалиста. Директора клуба по развитию и коммуникациям Антона Фетисова она обвинила в платном продвижении клубной позиции и вбрасывании новостей через аффилированные телеграм-каналы.

Что касается этих самых каналов, которые якобы за деньги из бюджета PR-департамента клуба распространяют "нужную" информацию, то в их число вошли "Дай ударить", "Успей поймать", "Спартак-inside" и "Инсайдер". Досталось и отдельным журналистам, пишущим о команде.

"Сергей Егоров тоже рупор известный. С Борзыкиным просто разговаривают, доносят свою позицию. Ваня Карпов за инсайды, как и некоторые другие. Журналисты работают за аккредитации и некий эксклюзив от клуба. Все на рекламе. На теме "Спартака" собирается много кликов, соответственно, выше расценки", — отметила Салихова.

С Сергеем Егоровым, ранее занимавшим пост заместителя главного редактора "Спорт-Экспресса", а сейчас ведущим телеграм- и YouTube-канал "Футбольный биги", у Заремы вообще состоялся обмен ударами. Журналист выдал в свет историю о том, что Федун как-то раз выгнал не на шутку разбушевавшуюся супругу с заседания совета директоров. Салихова в ответ обвинила Попова в сливе информации и назвала Егорова лысым писюном. Возможно, она припомнила журналисту, как тот ранее употребил словосочетание "писюн господина Спиридонова", комментируя новости о нашем знаменитом волейболисте.

"Спартак" отреагировал на слова Салиховой заявлением совета директоров. Его главная мысль заключается в том, что слова Заремы не стоит воспринимать всерьез — они не отражают клубной политики.

"Мы считаем необходимым заявить, что Зарема Салихова по её собственному желанию больше не входит в состав совета директоров и не занимает каких-либо постов в клубе. Слова госпожи Салиховой могут быть расценены исключительно как мнение частного лица, не имеющее отношения к официальной позиции или политике ФК "Спартак-Москва", — заявили в клубе.

Возникает вопрос: кто выиграет в ходе информационной войны, развязанной Салиховой? Уж точно не "Спартак", который готовится отметить столетие клуба и намерен выиграть чемпионский титул к юбилею. Подобные дрязги скорее выгодны его конкурентам в РПЛ.

Вот и в казанском "Рубине" вовремя подсуетились, в шутку предложив Салиховой работу в клубе.

"Готовы взять вас вне конкурса не только на должность SMM, но и даже принять в совет директоров, которого у нас, правда, нет, однако ради такого дела мы готовы его создать!" — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на странице "Рубина" в "Твиттере".

С другой стороны, заподозрить Зарему в некоей корысти довольно сложно. За свою деятельность в "Спартаке" она явно не получает никаких денег. Мало того, она многократно заявляла, что деньги на команду тратятся из её семейного бюджета. А в связи с занятостью Федуна в "ЛУКойле" контролировать все процессы приходилось ей.

В интервью Ксении Собчак Салихова рассказала, что с шести лет играла с мальчишками в футбол во дворе. Она всегда болела за "Спартак" и вместо наклеек с животными и Барби собирала футболистов. От Попова Зарема требует, чтобы в клубе была стабильность, без шараханий от тренера к тренеру, а новый наставник Руй Витория ей не понравился, поскольку у него нет привычки, как у Доменико Тедеско, анализировать видеозаписи матчей сразу после финального свистка, чтобы уже на следующий день рассказать игрокам об их недочётах.