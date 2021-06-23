Провальная игра с Данией стала приговором не только сборной России на Евро-2020, но и её наставнику. Найти сейчас того, кто яро бы защитил действующего тренера нашей команды, не так-то и просто, однако таковые имеются. Тем не менее против Черчесова целый ряд факторов.

Большая зарплата

Здесь стоит сразу оговориться, что наставники нашей сборной уже давно не получают мало. Выезжая на крупные турниры, мы привыкли видеть, что тренеры российской команды уверенно — на верхних позициях списка специалистов с самым большим окладом. И у Капелло так было, и у Адвоката. Только Слуцкий не получал денег за работу со сборной.

По некоторым данным, Черчесов замкнул пятёрку самых высокооплачиваемых специалистов Евро-2020 с окладом 2,5 миллиона евро в год. Больше получают лишь наставники грандов: Германии, Франции, Англии и Нидерландов. К слову, тренер сборной Дании — Каспер Хьюлманд — и миллиона евро в год не видит за работу в национальной команде. И если ЧМ 2018 года высокий оклад Черчесова подтвердил, то теперь публика готова рвать и метать.

"Пожалуйста, увольте тренера, который 2,5 млн евро получает. Министра спорта, мы завалили всё: хоккей, футбол, баскетбол, биатлон. Не осталось просто сил на всё это смотреть. Стыдно смотреть на это стадо. Весь матч играем через вратаря. Зачем спрашивается, если мы вышли играть на победу?" — написал один из пользователей в Сети.

Игровой кризис

Здесь не нужно быть особым гением тактики или понимать много в футболе. Любой, даже самый обычный зритель заметил, что почерк нашей игры — выносы вперёд на мощного Дзюбу. Да, это работало. Но и капитан сборной не молодеет, да и соперники всё это хорошо изучили. Прошедший Евро прекрасно показал, что альтернативного варианта у Станислава Черчесова нет.

Ладно не самые классные финские защитники — они разок Дзюбе дали сделать, что надо. Но вот уже куда более мастеровитые бельгийцы и датчане съели нашего форварда и все его планы на завтрак перед матчем, оставив нам лишь надежды на то, что где-то может и прорвёт. И даже яркий Головин или же техничный Миранчук не добавили красок. Можно рассуждать о низком классе игроков, конечно, но если копать глубже, то увидим и отсутствие плана Б у Черчесова. Даже если он был, то почему мы его не увидели на поле?

Провальный антирекорд

Ещё одна боль для Черчесова — антирекорд. В свете поражения в матче с Данией он прошёл незаметно, но упомянуть его стоит. Под его руководством сборная проиграла в 21-й раз. Правда, и матчей при Черчесове сборная провела порядочно больше, чем при других тренерах. К тому же и 25 побед Станислава Саламовича мы забывать не будем.

Однако уж больно поражения получались чувствительными. Была ведь до Евро-2020 игра с Сербией, в которой мы уступили 0:5. Теперь вот ещё и Бельгия с Данией.

Болельщики против

Естественно, что реакция соцсетей на такой результат не заставила себя долго ждать. Буквально сразу же после матча в адрес нашей команды и её тренера посыпалось множество гневных и нехороших посланий.

"Станислав Саламович, спасибо за всё!!! Но я надеюсь, вы возьмёте на себя смелость за результат команды и уйдёте в отставку. К сожалению, ваш ресурс исчерпал себя полностью", — пишет @serg_1982.

"Черчесова в отставку! С ним мы не можем играть современный, быстрый, атакующий футбол!" — отмечает другой пользователь.

Были и те, кто решил написать достаточно лаконично: "Стас, уходи".

Кто вместо Черчесова?

Теперь у РФС есть два варианта развития событий. Первый: дать Черчесову доработать его контракт, который заканчивается в 2022 году, и проверить, сможет ли он пробиться на ЧМ в Катар. Второй: новый тренер. Тут-то и возникает главный вопрос — кто?

Конечно, Россия богата самыми разными специалистами. На ум сразу же приходят Валерий Карпин или же Леонид Слуцкий. Но оба заняты в клубах, а последний и вовсе вряд ли захочет наступать на старые грабли и вновь брать под управление сборную. Неплохо проявлял себя в "Сочи" Владимир Федотов, но и ему, скорее всего, работа в сборной не будет любопытна в нынешней ситуации. Быть может, Сергей Семак, который с "Зенитом" взял три золота подряд? Тоже сомневаемся.

Из свободных российских тренеров на ум не приходит много вариантов. Опытный Юрий Сёмин, которого вряд ли заставит вернуться на тренерский мостик работа в сборной, или же Курбан Бердыев. Взглянем на иностранцев. Тут сразу же вспоминается Доменико Тедеско. Наставник тепло ушёл из "Спартака" и признался в своей любви к красно-белым. Немец хотел чаще бывать дома, потому и закончил работу с клубом. Впрочем, работа в сборной может ему дать это. А заодно продолжить работать с целым рядом до боли знакомых футболистов.

О своей готовности возглавить сборную заявил её защитник в недавнем прошлом — Виктор Онопко. Кроме него решить все беды российского футбола готов композитор Юрий Лоза. Как-никак, а 55 лет человек в этом виде спорта. Ну, по собственному утверждению.

Если же возвращаться к первому варианту, то нельзя называть его нереальным. Черчесова ждёт исполком РФС, где предстоит объяснить всем, что это было. Там-то и будут принимать решения. Не исключено, что для нынешнего наставника нашей команды это будет последняя гастроль в Дом футбола на Таганке. Однако контракт у Черчесова имеется, хорошее прошлое — тоже. А вдруг сможет доказать всем, что Евро-2020 — это ошибка?

"Будет присутствовать главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, который подведёт итоги её выступления на турнире. После этого члены исполкома дадут свою оценку работе тренерского штаба", — заявили в РФС, говоря о предстоящем заседании исполкома.