Опрос показал, как россияне относятся к обязательной вакцинации

49% россиян положительно относятся к обязательной вакцинации от коронавируса части работающего населения в Москве и Подмосковье, против выступают 30%. Ещё 16% заявили о нейтральной позиции. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ.

Как пишет РБК, чаще всего отрицательные отзывы об обязательной вакцинации оставляли жители Москвы и Санкт-Петербурга (30%), положительные — жители городов с населением до 100 тысяч человек (54%).