Опрос показал, как россияне относятся к обязательной вакцинации
Чаще всего положительные отзывы об этой мере борьбы с ковидом оставляли жители городов с населением меньше 100 тысяч человек.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
49% россиян положительно относятся к обязательной вакцинации от коронавируса части работающего населения в Москве и Подмосковье, против выступают 30%. Ещё 16% заявили о нейтральной позиции. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ.
Как пишет РБК, чаще всего отрицательные отзывы об обязательной вакцинации оставляли жители Москвы и Санкт-Петербурга (30%), положительные — жители городов с населением до 100 тысяч человек (54%).
56% респондентов полагают, что решение властей соответствует эпидемиологической ситуации, 25% не согласны с ними. Каждый второй россиянин (52%) уверен, что обязательная вакцинация предотвратит распространение ковида в столице и области. Противоположного мнения придерживаются 34%, 16% не определились.
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Напомним, что из-за сложной ситуации с коронавирусом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. Власти также решили дополнительно выделить на борьбу с инфекцией 11 миллиардов рублей.
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