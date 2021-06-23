Вице-премьер Абрамченко приняла участие в акции "Сад памяти" в Красноярске

Всего в рамках акции в Красноярском крае высадили более 24 тысяч деревьев.

22 июня в День памяти и скорби заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко присоединилась к международной акции "Сад памяти", посадив дерево в Городе трудовой доблести Красноярске. Об этом сообщается на сайте акции.

Абрамченко посадила ель в сквере "Народный парк героев", который был открыт год назад к 75-летию Победы. В высадке также принимали участие представители Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы", губернатор края Александр Усс, мэр Красноярска Сергей Ерёмин и министр лесного хозяйства региона Алексей Панов.

"Международная акция "Сад памяти" проходит вот уже второй год, участие в ней для меня становится традицией, как и для сотен тысяч граждан нашей страны. Акция, старт которой был дан в марте в Севастополе, объединила не только все регионы России, но и 50 стран, подтвердив статус международной акции", — подчеркнула вице-премьер.

Абрамченко отметила результаты акции — 31 миллион молодых деревьев и порядка двух миллионов участников, среди которых много школьников.

Организаторами международной акции "Сад памяти" являются Всероссийское общественное движение "Волонтёры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы. Масштабное мероприятие закончилось 22 июня на отметке в 31,3 млн высаженных деревьев. Целью участников было высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.