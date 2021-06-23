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Врач рассказала, как использовать кондиционер, чтобы не простудиться

По словам специалиста, следить нужно и за состоянием устройства, периодически очищая фильтры.

23 июня, 05:25
<p>Фото © Pexels.com</p>

Фото © Pexels.com

В Центральную Россию пришла жара. В такую погоду одним из средств спасения является кондиционер. Однако из-за резкого перепада температур человек рискует простудиться и заболеть. Чтобы избежать этого, необходимо правильно настраивать устройство, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Если вы зашли с жаркой улицы, то не надо включать кондиционер сразу на 16 градусов. То есть температурный интервал должен быть не больше 6–8 градусов. Если вы заходите с жары в помещение, вы должны постепенно охлаждать воздух", — рассказала специалист в беседе с радио Sputnik.

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По словам Романенко, не стоит также сидеть под кондиционером. Расстояние от устройства до человека должно быть не менее двух метров, причём сам кондиционер должен быть направлен в сторону от людей. Врач также добавила, что необходимо следить и за состоянием устройства, своевременно очищая его фильтры от пыли.

Ранее Лайф рассказывал, какие заболевания можно "заработать" под кондиционером и что делать, чтобы этого не допустить.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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