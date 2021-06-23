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Путин: Россия будет содействовать деэскалации конфликтов

Он напомнил, что благодаря военной помощи России удалось освободить часть территории Сирии от террористов, при вкладе РФ остановлен конфликт в Нагорном Карабахе.

23 июня, 06:30

Путин: Россия будет содействовать деэскалации конфликтов. Видео © LIFE

Россия активно содействует урегулированию региональных конфликтов и намерена дальше содействовать их деэскалации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном слове к участникам конференции по международной безопасности.

"Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несёт за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи. Намерены и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплению мира и стабильности на нашем общем континенте", — отметил глава государства.

Путин отметил рост турбулентности геополитических процессов

Путин отметил рост турбулентности геополитических процессов

Он напомнил, что благодаря военной помощи России удалось освободить часть территории Сирии от международных террористов, благодаря политико-дипломатической работе вместе с Турцией и Ираном начат процесс сирийского урегулирования под эгидой ООН. Кроме того, подчеркнул Путин, при вкладе РФ остановлен конфликт в Нагорном Карабахе, сейчас там работают российские миротворцы.

А накануне, в День памяти и скорби, пресс-служба Кремля опубликовала текст статьи Владимира Путина для немецкой газеты Die Zeit, которую он посвятил 80-летию начала Великой Отечественной войны, призвав мир перестать "тащить за собой груз прошлых недоразумений и ошибок". Кроме того, в своей статье президент предупредил о существовании риска новой гонки вооружений, которая может начаться в мире на фоне деградации системы европейской безопасности.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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