Путин: Россия будет содействовать деэскалации конфликтов. Видео © LIFE

Россия активно содействует урегулированию региональных конфликтов и намерена дальше содействовать их деэскалации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном слове к участникам конференции по международной безопасности.

"Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несёт за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи. Намерены и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплению мира и стабильности на нашем общем континенте", — отметил глава государства.