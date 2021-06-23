Путин: Россия будет содействовать деэскалации конфликтов
Он напомнил, что благодаря военной помощи России удалось освободить часть территории Сирии от террористов, при вкладе РФ остановлен конфликт в Нагорном Карабахе.
Путин: Россия будет содействовать деэскалации конфликтов. Видео © LIFE
Россия активно содействует урегулированию региональных конфликтов и намерена дальше содействовать их деэскалации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном слове к участникам конференции по международной безопасности.
"Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несёт за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи. Намерены и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплению мира и стабильности на нашем общем континенте", — отметил глава государства.
Он напомнил, что благодаря военной помощи России удалось освободить часть территории Сирии от международных террористов, благодаря политико-дипломатической работе вместе с Турцией и Ираном начат процесс сирийского урегулирования под эгидой ООН. Кроме того, подчеркнул Путин, при вкладе РФ остановлен конфликт в Нагорном Карабахе, сейчас там работают российские миротворцы.
А накануне, в День памяти и скорби, пресс-служба Кремля опубликовала текст статьи Владимира Путина для немецкой газеты Die Zeit, которую он посвятил 80-летию начала Великой Отечественной войны, призвав мир перестать "тащить за собой груз прошлых недоразумений и ошибок". Кроме того, в своей статье президент предупредил о существовании риска новой гонки вооружений, которая может начаться в мире на фоне деградации системы европейской безопасности.
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