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Путин: Россия внесла решающий вклад в урегулирование ситуации в Карабахе

Глава государства отметил, что российские миротворцы гарантируют мир и безопасность в регионе.

23 июня, 06:29
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Вклад России в ситуацию, которая сложилась прошлой осенью в Нагорном Карабахе, стал решающим в урегулировании конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая перед участниками конференции по международной безопасности.

"При решающем вкладе России остановлен конфликт в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы надёжно гарантируют мир и безопасность в регионе. Многое делают для улучшения гуманитарной ситуации, разминирования территории и восстановления социальной инфраструктуры", — сказал президент.

Путин отметил рост турбулентности геополитических процессов

Путин отметил рост турбулентности геополитических процессов

Напомним, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Спустя чуть более месяца боевых действий было достигнуто мирное соглашение: Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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