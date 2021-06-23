Путин: Россия внесла решающий вклад в урегулирование ситуации в Карабахе

Вклад России в ситуацию, которая сложилась прошлой осенью в Нагорном Карабахе, стал решающим в урегулировании конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая перед участниками конференции по международной безопасности.

"При решающем вкладе России остановлен конфликт в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы надёжно гарантируют мир и безопасность в регионе. Многое делают для улучшения гуманитарной ситуации, разминирования территории и восстановления социальной инфраструктуры", — сказал президент.