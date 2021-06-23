Путин: Россия внесла решающий вклад в урегулирование ситуации в Карабахе
Глава государства отметил, что российские миротворцы гарантируют мир и безопасность в регионе.
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Вклад России в ситуацию, которая сложилась прошлой осенью в Нагорном Карабахе, стал решающим в урегулировании конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая перед участниками конференции по международной безопасности.
"При решающем вкладе России остановлен конфликт в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы надёжно гарантируют мир и безопасность в регионе. Многое делают для улучшения гуманитарной ситуации, разминирования территории и восстановления социальной инфраструктуры", — сказал президент.
Напомним, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Спустя чуть более месяца боевых действий было достигнуто мирное соглашение: Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев.
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