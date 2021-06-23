Глава ФСБ заявил об активности ИГИЛ и "Аль-Каиды" даже во время пандемии
Продолжается деятельность боевиков в Афганистане и странах Юго-Восточной Азии, где теракты не прекращались даже в прошлом году, говорит Александр Бортников.
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Активность международных террористических организаций ИГИЛ* и "Аль-Каида"* всё ещё высока, даже в пандемию коронавируса. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников.
"Существовавшие до начала пандемии коронавируса вызовы глобальной стабильности, такие как международный терроризм и экстремизм, никуда не исчезли. По-прежнему высока активность вооружённых формирований ИГИЛ, "Аль-Каида", — сказал он, добавив к ним группировки на Ближнем Востоке и Африканском континенте.
Кроме того, продолжается деятельность боевиков в Афганистане и странах Юго-Восточной Азии, где теракты не прекращались даже в прошлом году, добавил Бортников. От терроризма и религиозного экстремизма вновь страдали жители европейских городов, отметил он.
Ранее Лайф сообщал, что президент США Джо Байден заявил о договорённости с российским коллегой Владимиром Путиным поддерживать безопасность в Афганистане.
* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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