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Глава ФСБ заявил об активности ИГИЛ и "Аль-Каиды" даже во время пандемии

Продолжается деятельность боевиков в Афганистане и странах Юго-Восточной Азии, где теракты не прекращались даже в прошлом году, говорит Александр Бортников.

23 июня, 07:10
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Активность международных террористических организаций ИГИЛ* и "Аль-Каида"* всё ещё высока, даже в пандемию коронавируса. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников.

"Существовавшие до начала пандемии коронавируса вызовы глобальной стабильности, такие как международный терроризм и экстремизм, никуда не исчезли. По-прежнему высока активность вооружённых формирований ИГИЛ, "Аль-Каида", — сказал он, добавив к ним группировки на Ближнем Востоке и Африканском континенте.

Кроме того, продолжается деятельность боевиков в Афганистане и странах Юго-Восточной Азии, где теракты не прекращались даже в прошлом году, добавил Бортников. От терроризма и религиозного экстремизма вновь страдали жители европейских городов, отметил он.

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Ранее Лайф сообщал, что президент США Джо Байден заявил о договорённости с российским коллегой Владимиром Путиным поддерживать безопасность в Афганистане.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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