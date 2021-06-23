Шойгу заявил о заинтересованности ряда стран Европы в эскалации конфликта с Россией

Ряд стран Европы заинтересован в обострении конфликта с Россией, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на IX Московской конференции по международной безопасности.

"Некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта с Россией", — сказал глава Минобороны и привёл в качестве примера действия Украины, которая перед саммитом НАТО "спровоцировала очередной кризис в Донбассе".

При этом он оценил ситуацию в Европе в целом как взрывоопасную. Шойгу призвал принять конкретные шаги по её деэскалации. По его словам, российская сторона предложила ряд мер для этого — например, отведение районов учений от линии соприкосновения.