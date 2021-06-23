Путин заявил о наращивании военного потенциала НАТО у российских границ
До этого глава государства говорил, что расширение альянса на восток стало причиной роста взаимного недоверия в Европе.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россию беспокоит наращивание инфраструктуры НАТО вблизи её границ, как и то, что альянс отказывается предметно рассматривать предложения Москвы.
"Разумеется, нас не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ. Как и то, что альянс отказывается конструктивно рассмотреть наше предложение по деэскалации напряжённости и снижению риска непредсказуемых инцидентов. Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают", — сказал глава государства в приветствии участникам IX Московской конференции по международной безопасности.
Ранее Лайф писал, что Путин назвал расширение НАТО на восток причиной роста взаимного недоверия в Европе. Он напомнил, что именно движение блока на восток, начавшееся с того, что советское руководство фактически уговорили на членство объединённой Германии в НАТО, стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе.
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