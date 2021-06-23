Путин заявил о наращивании военного потенциала НАТО у российских границ

"Разумеется, нас не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ. Как и то, что альянс отказывается конструктивно рассмотреть наше предложение по деэскалации напряжённости и снижению риска непредсказуемых инцидентов. Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают", — сказал глава государства в приветствии участникам IX Московской конференции по международной безопасности.