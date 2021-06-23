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ФСБ России планирует совместно с США выявлять хакеров-вымогателей

Глава ведомства Александр Бортников выразил надежду на взаимность в работе.

23 июня, 07:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россия и США намерены вместе сотрудничать для выявления хакеров-вымогателей в рамках соглашений, достигнутых на саммите глав стран Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников.

"Проводим действия в рамках тех соглашений, которые были осуществлены между нашими президентами. Так что будем работать вместе, надеемся на взаимность", — сказал он.

По словам Бортникова, продолжающееся расширение и укрепление связей международных террористических структур в хакерском сообществе представляет значительную угрозу, ведь террористы могут совершать атаки на объекты критической информационной инфраструктуры. В связи с этим для решения этой проблемы должно быть включено всё мировое сообщество, Россия готова к диалогу со всеми партнёрами, добавил он.

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Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков анонсировал переговоры России и США по стратегической стабильности. Он подчеркнул, что Москва не собирается "двигаться по улице с односторонним движением" и будет твёрдо держаться своих законных интересов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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