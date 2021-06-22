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МИД анонсировал переговоры России и США по стратегической стабильности

В ведомстве подчеркнули, что Москва не собирается "двигаться по улице с односторонним движением" и будет твёрдо держаться своих законных интересов.

22 июня, 17:48
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Россия в скором времени начнёт консультации с США по вопросам стратегической стабильности. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"В самом ближайшем будущем две наши страны начнут новый раунд комплексного взвешенного и энергичного двустороннего стратегического диалога", — сказал Рябков.

В США рассказали о начале диалога с Россией по стратегической стабильности

В США рассказали о начале диалога с Россией по стратегической стабильности

Он напомнил о прозвучавшем на встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве совместном заявлении по стратегической безопасности и выразил надежду, что в дальнейших переговорах Вашингтон будет придерживаться прагматизма и стараться совместно искать решения проблем. Для этого, заметил замминистра, переговоры должны основываться на взаимности, ведь Москва не собирается "двигаться по улице с односторонним движением" и будет твёрдо держаться своих законных интересов.

"Если политическая воля с обеих сторон будет достаточно сильна, чтобы уважать баланс интересов, тогда договорённости могут обеспечить превращение мира в гораздо более безопасное место", — подчеркнул Рябков.

Ранее Лайф сообщал, что Россия направила США предложения по итогам встречи Путина и Байдена. Москва хочет выстраивать продуктивные и равноправные отношения с американскими коллегами.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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