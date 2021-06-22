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Путин провёл телефонный разговор с президентом Кубы

Лидеры двух государств затронули ряд актуальных вопросов двухсторонних отношений, а также саммит в Женеве.

22 июня, 17:45
<p>Фото © ТАСС / Дружинин Алексей</p>

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом обсудили годовщину начала Великой Отечественной войны. Разговор бы приурочен к 80-й годовщине данного трагичного для всего мира события.

"В связи с 80-й годовщиной начала Великой Отечественной войны президент Кубы выразил чувства поддержки и солидарности, отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом и подчеркнул, что на Кубе бережно хранят память о подвиге советского народа. С обеих сторон акцентирована важность отстаивания исторической правды о Великой Отечественной войне и её героях, а также недопустимость попыток переписывания истории", — говорится на сайте Кремля.

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Также главы государств затронули ряд актуальных аспектов российско-кубинского сотрудничества в различных областях, включая дальнейшую координацию по вопросам международной повестки дня и взаимодействие в рамках ООН. Условлено о продолжении контактов, заключили в Кремле.

Ранее российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с Ангелой Меркель в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Главы двух стран подчеркнули важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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