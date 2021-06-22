НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Зеленский 12 июля посетит Берлин для переговоров с Меркель

Встреча лидера Незалежной и канцлера Германии состоится по инициативе немецкой стороны.

22 июня, 17:41
<p>Владимир Зеленский. Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/photos/thumbs/pres-konferenciya-prezidenta-ukrayini-3437" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офіс президента України</a></p>

Владимир Зеленский. Фото © Офіс президента України

Президент Украины Владимир Зеленский планирует прилететь в столицу Германии 12 июля на встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Главы двух стран обсудят вопросы безопасности и сотрудничества, а также проблему мирного урегулирования конфликта в Донбассе, сообщил лидер Незалежной в "Твиттере".

"В особую дату поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель о том, что мир должен сделать всё, чтобы такие трагедии, как Вторая мировая война, не повторялись", — написал Зеленский и поблагодарил Меркель за приглашение в Берлин.

В офисе президента, в свою очередь, уточнили, что телефонный разговор глав государств был посвящён началу Великой Отечественной войны 80 лет назад. В ходе беседы канцлер ФРГ пригласила Зеленского осуществить в ближайшее время визит в Берлин "для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования в Донбассе".

Меркель на себе испытала "коктейль" из вакцин от ковида

Меркель на себе испытала "коктейль" из вакцин от ковида

Напомним, 22 июня состоялся телефонный разговор Меркель с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого канцлер Германии отметила, что в её стране помнят ужасы военного времени, миллионы немецких семей ощущают страдания, которые преступления нацистского режима причинили жителям России, Украины, Белоруссии и других бывших советских республик.

Авторы
Дарья Дьячкова

Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В ДНР сообщили о гибели четырёх военных при обстрелах под Донецком

вчера в 16:17

Генерал ВСУ предложил способ "перехитрить" Россию и заставить Путина работать на Украину

вчера в 16:19

МИД анонсировал переговоры России и США по стратегической стабильности

сегодня в 17:48

Власти Москвы объяснили, как дети смогут посещать кафе при бесковидном режиме

сегодня в 19:11

Леонид Рошаль поддержал решение о переводе ресторанов Москвы на "бесковидный" режим

сегодня в 19:06

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1