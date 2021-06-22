Зеленский 12 июля посетит Берлин для переговоров с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский планирует прилететь в столицу Германии 12 июля на встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Главы двух стран обсудят вопросы безопасности и сотрудничества, а также проблему мирного урегулирования конфликта в Донбассе, сообщил лидер Незалежной в "Твиттере".

"В особую дату поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель о том, что мир должен сделать всё, чтобы такие трагедии, как Вторая мировая война, не повторялись", — написал Зеленский и поблагодарил Меркель за приглашение в Берлин.

В офисе президента, в свою очередь, уточнили, что телефонный разговор глав государств был посвящён началу Великой Отечественной войны 80 лет назад. В ходе беседы канцлер ФРГ пригласила Зеленского осуществить в ближайшее время визит в Берлин "для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования в Донбассе".