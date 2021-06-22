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Многоквартирный дом загорелся под Челябинском после удара молнии в кровлю

Часть местных жителей эвакуировались самостоятельно, а пару человек из здания вывели пожарные.

22 июня, 17:24

Момент удара молнии по жилому дому в Челябинской области. Видео © ВКонтакте / Вишневая горка | Сосновский р-н | пос. Западный

Жуткий пожар случился в многоквартирном доме по улице Еловой в посёлке Залесье Челябинской области. Там в крышу здания ударила молния, огонь пошёл по кровле и распространился на верхние этажи. Местные жители засняли из окон, как пламя распространяется по кровле трёхэтажного здания.

Первые подразделения пожарных прибыли на место уже через шесть минут. Наружу самостоятельно вышли десять человек, из которых один ребёнок, пожарные эвакуировали ещё двух жильцов. В 20:38 была объявлена локализация пожара, а уже в 20:56 — ликвидация открытого горения на площади 780 м2. Пострадавших нет.

В Петербурге молния ударила в крышу дома и осыпала горожан дождём из искр

В Петербурге молния ударила в крышу дома и осыпала горожан дождём из искр

Ранее Лайф показал, как мощный пожар охватил крышу многоэтажки на Сахалине. По мнению жильцов, возгорание началось вследствие поджога, баловства с огнём или слабой изоляции.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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