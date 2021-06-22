Суд закрыл дело о взыскании с Киркорова 780 тысяч евро в пользу латвийского банка
Интересы певца в суде представлял "звёздный" юрист Александр Добровинский, и дело удалось решить без ущерба для обеих сторон.
Фото © ТАСС / Коробейников Дмитрий
Известный певец Филипп Киркоров сумел миром решить свои тяжбы с латвийским банком ABLV, который намеревался взыскать с певца почти 780 тысяч евро ипотечного долга. Московский городской суд утвердил мировое соглашение между российским артистом и кредитной организацией.
"22 июня 2021 года в Московском городском суде сторонами по гражданскому иску ABLV Bank, AS к Киркорову Ф.Б., ООО "Филипп Киркоров продакшен" было представлено мировое соглашение. Суд апелляционной инстанции отменил решение Таганского районного суда Москвы от 5 декабря 2019 года, утвердил мировое соглашение, прекратил производство по гражданскому делу", — рассказали ТАСС в пресс-службе суда.
Интересы певца в суде представлял юрист Александр Добровинский. Он заявил, что районный суд частично удовлетворил гражданский иск банка, требовавшего взыскать с певца около 4 миллионов евро по ипотечному кредиту, включая штраф, неустойку и проценты.
Напомним, ранее Таганский суд Москвы в качестве взыскания по ипотечному долгу Киркорова перед ABLV постановил выставить на торги одну из квартир певца в Латвии стоимостью около 200 миллионов рублей, а также его бытовую технику. С Киркорова и ООО "Филипп Киркоров продакшен" должны были взыскать в пользу банка кредитную задолженность в размере почти 780 тысяч евро и расходы по уплате госпошлины в размере около 70 тысяч рублей.
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