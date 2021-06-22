Число пострадавших в результате подтоплений в Ялте увеличилось до 54

Количество пострадавших в Ялте в результате ливней и подтоплений возросло на пять — до 54. Серьёзных угроз их здоровью нет, сообщила во время заседания оперативного штаба мэр города Янина Павленко.

"У нас обратились за медицинской помощью 54 человека пострадавших, по-прежнему остаётся шесть госпитализированных, 48 оказана амбулаторная помощь, серьёзных угроз здоровью нет", — сказала она и добавила, что один человек погиб, а другого до сих пор ищут.