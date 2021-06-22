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Число пострадавших в результате подтоплений в Ялте увеличилось до 54

Местные власти сообщили, что один человек по-прежнему числится без вести пропавшим, а другой крымчанин погиб.

22 июня, 16:49
<p>Последствия ливней в Ялте. Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей</p>

Последствия ливней в Ялте. Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

Количество пострадавших в Ялте в результате ливней и подтоплений возросло на пять — до 54. Серьёзных угроз их здоровью нет, сообщила во время заседания оперативного штаба мэр города Янина Павленко.

"У нас обратились за медицинской помощью 54 человека пострадавших, по-прежнему остаётся шесть госпитализированных, 48 оказана амбулаторная помощь, серьёзных угроз здоровью нет", — сказала она и добавила, что один человек погиб, а другого до сих пор ищут.

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Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны и МЧС привлечь необходимые силы для помощи в ликвидации последствий затопления Крыма. В частности, глава государства распорядился нарастить группировки сотрудников ведомств, развёрнутых в регионе. Он также подчеркнул, что на полуострове остро стоит вопрос обеспечения санитарно-эпидемиологических мер.

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"Господь Бог слишком много им дал воды сразу": Секретарь СНБО Украины позлорадствовал над пострадавшими от наводнения крымчанами

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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