Число пострадавших в результате подтоплений в Ялте увеличилось до 54
Местные власти сообщили, что один человек по-прежнему числится без вести пропавшим, а другой крымчанин погиб.
Последствия ливней в Ялте. Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей
Количество пострадавших в Ялте в результате ливней и подтоплений возросло на пять — до 54. Серьёзных угроз их здоровью нет, сообщила во время заседания оперативного штаба мэр города Янина Павленко.
"У нас обратились за медицинской помощью 54 человека пострадавших, по-прежнему остаётся шесть госпитализированных, 48 оказана амбулаторная помощь, серьёзных угроз здоровью нет", — сказала она и добавила, что один человек погиб, а другого до сих пор ищут.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны и МЧС привлечь необходимые силы для помощи в ликвидации последствий затопления Крыма. В частности, глава государства распорядился нарастить группировки сотрудников ведомств, развёрнутых в регионе. Он также подчеркнул, что на полуострове остро стоит вопрос обеспечения санитарно-эпидемиологических мер.
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