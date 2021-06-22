Лайф узнал причины резкого включения отопления в Петербурге при рекордной жаре. Видео © LIFE

Житель Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Константин Сидоров рассказал Лайфу, что сильно удивился от того, что батареи в его квартире оказались горячими, когда на улице была сильная жара. При этом в управляющей компании нам сообщили, что работы проводились в соответствии с заранее составленным графиком.

"Мы внезапно вдруг обнаружили, что батареи горячее даже, чем в зимний период. Мы очень сильно удивились, но, почитав новости, поняли, что идёт какая-то плановая работа по прочистке труб", — сказал Константин.

Он отметил, что управляющая компания предупреждала жителей о промывке систем отопления, однако могла и скорректировать график, исходя из температуры на улице.

В свою очередь главный инженер ООО "Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского района" Николай Петраш заметил, что проводилась подготовка к отопительному периоду на следующий зимний период.

"В соответствии с правилами система отопления промывается горячей водой. Не всегда у нас в Санкт-Петербурге погода достигает такой температуры и в соответствии с графиком, так как происходит подготовка и в других управляющих компаниях района, где всё разбито по датам", — сказал Петраш.

При этом он заметил, что, если со стороны жителей поступают претензии, промывка отключается. Сейчас специалисты скорректировали график проведения работ, чтобы не допустить подобное.