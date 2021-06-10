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В Сети вычислили, с кем Киркоров улетел в Дубай, и эти двое парней оказались сплошной грудой мышц

Король поп-музыки поделился в "Инстаграме" снимками с отдыха, на которых и засветились его приятели.

10 июня, 14:29

Фото © Instagram / fkirkorov

54-летний певец Филипп Киркоров сразу после Премии Муз-ТВ отправился в Дубай насладиться солнцем и морем. Оттуда артист выложил снимок в одних плавках, хвастаясь фигурой, которую успел подкачать к лету. Но оказалось, что направился в ОАЭ не один, а в компании своих давних друзей — танцора и фотографа, с которыми звезда работает не в первый раз.

Фото © Instagram / fkirkorov и george_mur

Фото © Instagram / fkirkorov и george_mur

Под своим снимком поп-король отметил фотографа Юрия Муравьёва, который до этого даже прошёлся с Киркоровым по красной дорожке на Премии Муз-ТВ. Парень снимал прибытие звезды вместе с Давой и толпой полуголых моделей. Но фотограф и сам может спокойно затмить любого накачанного манекенщика — он следит за своей формой и много занимается в зале. Результаты своих трудов Юрий не стесняется демонстрировать в разных позах в своём инстаграме.

Фото © Instagram / george_mur

Фото © Instagram / george_mur

Фотограф же раскрыл дальнейшую интригу, отметив на снимке третьего участника вояжа — танцора и хореографа Константина Вечерского. Парень уже много лет сотрудничает с Киркоровым и недавно даже танцевал в номере Натальи Гордиенко — представительницы Молдавии на Евровидении-2021, которую продюсировал поп-король. Константин нередко сопровождает звезду в поездках — до этого они вместе с DJ Екатериной Гусевой посетили Майами.

Фото © Instagram / _vecherskiy_kos

Фото © Instagram / _vecherskiy_kos

Но жаркий курорт не смог отвлечь Киркорова от разразившегося после музыкальной премии скандала. Во время эпатажного перформанса с рэпером Давой (настоящее имя — Давид Манукян) звезда разыгрывала пылкие чувства, которые оскорбили бывшего продюсера Лободы Нателлу Крапивину. Та резко высказалась в комментариях об этом поступке, после чего молчать не стал уже сам Киркоров. Пока конфликт находится в самом разгаре, и стороны примиряться не собираются.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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