В Сети вычислили, с кем Киркоров улетел в Дубай, и эти двое парней оказались сплошной грудой мышц
Король поп-музыки поделился в "Инстаграме" снимками с отдыха, на которых и засветились его приятели.
Фото © Instagram / fkirkorov
54-летний певец Филипп Киркоров сразу после Премии Муз-ТВ отправился в Дубай насладиться солнцем и морем. Оттуда артист выложил снимок в одних плавках, хвастаясь фигурой, которую успел подкачать к лету. Но оказалось, что направился в ОАЭ не один, а в компании своих давних друзей — танцора и фотографа, с которыми звезда работает не в первый раз.
Фото © Instagram / fkirkorov и george_mur
Под своим снимком поп-король отметил фотографа Юрия Муравьёва, который до этого даже прошёлся с Киркоровым по красной дорожке на Премии Муз-ТВ. Парень снимал прибытие звезды вместе с Давой и толпой полуголых моделей. Но фотограф и сам может спокойно затмить любого накачанного манекенщика — он следит за своей формой и много занимается в зале. Результаты своих трудов Юрий не стесняется демонстрировать в разных позах в своём инстаграме.
Фото © Instagram / george_mur
Фотограф же раскрыл дальнейшую интригу, отметив на снимке третьего участника вояжа — танцора и хореографа Константина Вечерского. Парень уже много лет сотрудничает с Киркоровым и недавно даже танцевал в номере Натальи Гордиенко — представительницы Молдавии на Евровидении-2021, которую продюсировал поп-король. Константин нередко сопровождает звезду в поездках — до этого они вместе с DJ Екатериной Гусевой посетили Майами.
Фото © Instagram / _vecherskiy_kos
Но жаркий курорт не смог отвлечь Киркорова от разразившегося после музыкальной премии скандала. Во время эпатажного перформанса с рэпером Давой (настоящее имя — Давид Манукян) звезда разыгрывала пылкие чувства, которые оскорбили бывшего продюсера Лободы Нателлу Крапивину. Та резко высказалась в комментариях об этом поступке, после чего молчать не стал уже сам Киркоров. Пока конфликт находится в самом разгаре, и стороны примиряться не собираются.
WOW-stars
"Все можем иногда перекушать": Боня заступилась за Киркорова, которого случайно сняли на пляже в неприглядном виде
сегодня в 13:51
Ильич насмешил фанатов дерзким фото в крошечных стрингах, которые будто украл у своей новой девушки
сегодня в 11:48
Папарацци тайком засняли свидание Ирины Шейк и Канье Уэста, подтвердив слухи об их романе
сегодня в 09:43
Комментариев: 0