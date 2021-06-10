"Все можем иногда перекушать": Боня заступилась за Киркорова, которого случайно сняли на пляже в неприглядном виде

Недавно девушка сняла на пляже в Дубае 54-летнего Филиппа Киркорова, который появился в не совсем привычном виде: ссутулившийся и с округлившимся животом. Внешность артиста значительно отличалась от картинки в его инстаграме, где поп-король предстал подтянутым и стройным на том же пляже.