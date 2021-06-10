"Все можем иногда перекушать": Боня заступилась за Киркорова, которого случайно сняли на пляже в неприглядном виде
Недавно девушка сняла на пляже в Дубае 54-летнего Филиппа Киркорова, который появился в не совсем привычном виде: ссутулившийся и с округлившимся животом. Внешность артиста значительно отличалась от картинки в его инстаграме, где поп-король предстал подтянутым и стройным на том же пляже.
Фото © Instagram / victoriabonya. Скриншот © Telegram / "Светские хроники"
Пользователи обрушили на певца волну критики из-за обмана, но за Киркорова решила вступиться ведущая, модель и экс-участница "Дома-2" Виктория Боня. Блогерша отметила, что поп-король, скорее всего, отретушировал свой снимок ради эстетики, так как поклонники негативно восприняли бы его естественную внешность.
Фото © Instagram / victoriabonya
Мы все люди, и мы все живые, и мы все можем иногда перекушать. Животик вываливается и так далее. Киркоров — человек, которому уже не 30 лет. Он всегда молодится и даже тусуется с молодыми людьми. Он всегда хочет быть на гребне, но так и есть. Он на гребне волны. Конечно, он немножко подфотошопил себя, чуть-чуть подхуднул себя, чтобы было эстетично. Ну поставил бы он брюхо большое, как на видео, люди начали бы сразу писать "фууу". У нас люди не позволяют быть естественными
Видео © Telegram / "Светские хроники"
По мнению ведущей, звёздам приходится соответствовать ожиданиям аудитории, которая не прощает им недостатки и особенности, свойственные живым людям, и не приветствует натуральность. Однако по-другому ситуация обстоит на Западе, рассказала блогерша Лайфу. Там, по словам Виктории, пользователи тепло встречают необработанные кадры своих кумиров и стараются их поддержать.
На Западе если человек поставил такое, то ему все будут писать в поддержку, какой ты прекрасный, красивый, даже если это не так. Но у нас будут клевать, даже если ты выглядишь хорошо. Мы должны быть всегда как с картинки. И это проблема нашей аудитории, а не Киркорова.
Фото © Instagram / fkirkorov. Скриншот © Telegram / "Светские хроники"
При этом обстановка вокруг поп-короля сейчас и без того напряжённая. Между артистом и продюсером Нателлой Крапивиной вспыхнул конфликт после её неосмотрительного высказывания. Крапивина заявила, что Киркорова на Кавказе "расчленили бы на шашлыки" из-за появления на красной дорожке Премии Муз-ТВ под ручку с блогером Давой. Певец в свою очередь обвинил её в гомофобии, а Дава поразился, что её призывы поддерживают другие люди. "Моё шоу вам не нравится, а желание убить человека вы поддерживаете?" — заявил он.
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