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Шойгу указал на активное вовлечение космоса и киберпространства в военное противоборство

По словам главы Минобороны, в ряде стран даже создают подразделения в составе своих вооружённых сил для планирования и проведения наступательных операций в этих сферах.

23 июня, 07:23
<p>Фото © VK / <a href="https://www.facebook.com/mod.mil.rus/?tn-str=k*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны России</a></p>

Фото © VK / Минобороны России

Космическое и киберпространства всё более активно вовлекаются в военное противоборство, некоторые страны даже создают космические и киберкомандования. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на IX Московской конференции по международной безопасности.

"Космос и киберпространство всё активнее вовлекаются в военное противоборство", — сказал Шойгу.

Глава Минобороны обратил внимание на то, что в составе вооружённых сил ряда стран начинают создаваться космические и киберкомандования. При этом главной задачей этих подразделений "является не оборона, а планирование и проведение наступательных операций в соответствующих сферах".

Шойгу рассказал о русофобии НАТО и попытках альянса к сдерживанию России

Шойгу рассказал о русофобии НАТО и попытках альянса к сдерживанию России

Ранее на конференции глава Министерства обороны РФ также заявил, что ряд стран Европы заинтересован в обострении конфликта с Россией.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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