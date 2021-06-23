Шойгу указал на активное вовлечение космоса и киберпространства в военное противоборство

Космическое и киберпространства всё более активно вовлекаются в военное противоборство, некоторые страны даже создают космические и киберкомандования. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на IX Московской конференции по международной безопасности.

"Космос и киберпространство всё активнее вовлекаются в военное противоборство", — сказал Шойгу.

Глава Минобороны обратил внимание на то, что в составе вооружённых сил ряда стран начинают создаваться космические и киберкомандования. При этом главной задачей этих подразделений "является не оборона, а планирование и проведение наступательных операций в соответствующих сферах".