Шойгу указал на активное вовлечение космоса и киберпространства в военное противоборство
По словам главы Минобороны, в ряде стран даже создают подразделения в составе своих вооружённых сил для планирования и проведения наступательных операций в этих сферах.
Фото © VK / Минобороны России
Космическое и киберпространства всё более активно вовлекаются в военное противоборство, некоторые страны даже создают космические и киберкомандования. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на IX Московской конференции по международной безопасности.
"Космос и киберпространство всё активнее вовлекаются в военное противоборство", — сказал Шойгу.
Глава Минобороны обратил внимание на то, что в составе вооружённых сил ряда стран начинают создаваться космические и киберкомандования. При этом главной задачей этих подразделений "является не оборона, а планирование и проведение наступательных операций в соответствующих сферах".
Ранее на конференции глава Министерства обороны РФ также заявил, что ряд стран Европы заинтересован в обострении конфликта с Россией.
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