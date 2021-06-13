Экс-офицер СБУ рассказал, как на Украине готовят террористов для диверсий
В последние годы Незалежная стала Меккой для нацистов, всевозможных праворадикалов и русофобов со всего мира, отметил бывший военный. По его словам, в период своей работы он неоднократно слышал о подготовке диверсий для совершения на территории России.
Фото © ТАСС / Михаил Палинчак
Все националистические группировки на Украине действуют под контролем Службы безопасности Украины (СБУ) или Министерства внутренних дел. А через эти два ведомства радикалами управляет Офис президента Украины. Об этом заявил экс-офицер антитеррористического центра СБУ Василий Прозоров.
"В полку "Азов" я видел достаточно много иностранных граждан, которые там проходили службу, подготовку, все они отличались откровенно националистическими и даже нацистскими взглядами", — рассказал бывший военный в интервью радио Sputnik.
В последние годы Украина стала так называемой Меккой для нацистов, всевозможных праворадикалов и русофобов со всего мира, отметил Прозоров. По его словам, на базе подготовки неонацистского полка "Азов" их тренируют, вооружают и предоставляют возможность получить навыки для противоправной деятельности, в том числе для совершения терактов.
Экс-офицер СБУ также подчеркнул, что в период своей работы в украинских спецслужбах неоднократно слышал от боевиков "Правого сектора"* о подготовке националистическими группировками диверсий на территории России.
Ранее глава СБУ назвал потенциального союзника России в случае войны с Украиной. В качестве доказательства существования такой "угрозы" в Киеве приводят недавно проводившиеся совместные учения военных из двух стран.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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