НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Экс-офицер СБУ рассказал, как на Украине готовят террористов для диверсий

В последние годы Незалежная стала Меккой для нацистов, всевозможных праворадикалов и русофобов со всего мира, отметил бывший военный. По его словам, в период своей работы он неоднократно слышал о подготовке диверсий для совершения на территории России.

13 июня, 15:46
<p>Фото © ТАСС / Михаил Палинчак</p>

Фото © ТАСС / Михаил Палинчак

Все националистические группировки на Украине действуют под контролем Службы безопасности Украины (СБУ) или Министерства внутренних дел. А через эти два ведомства радикалами управляет Офис президента Украины. Об этом заявил экс-офицер антитеррористического центра СБУ Василий Прозоров.

"В полку "Азов" я видел достаточно много иностранных граждан, которые там проходили службу, подготовку, все они отличались откровенно националистическими и даже нацистскими взглядами", — рассказал бывший военный в интервью радио Sputnik.

СБУ отрицает задержание своего агента в России

СБУ отрицает задержание своего агента в России

В последние годы Украина стала так называемой Меккой для нацистов, всевозможных праворадикалов и русофобов со всего мира, отметил Прозоров. По его словам, на базе подготовки неонацистского полка "Азов" их тренируют, вооружают и предоставляют возможность получить навыки для противоправной деятельности, в том числе для совершения терактов.

Экс-офицер СБУ также подчеркнул, что в период своей работы в украинских спецслужбах неоднократно слышал от боевиков "Правого сектора"* о подготовке националистическими группировками диверсий на территории России.

Глава СБУ обвинил Медведчука в передаче секретных данных в Россию

Глава СБУ обвинил Медведчука в передаче секретных данных в Россию

Ранее глава СБУ назвал потенциального союзника России в случае войны с Украиной. В качестве доказательства существования такой "угрозы" в Киеве приводят недавно проводившиеся совместные учения военных из двух стран.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1