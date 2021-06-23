"Наглое враньё": Адвокат Ефремова назвал фейком информацию о его психическом состоянии
Теперь он намерен добиться у родственников согласия на подачу иска против СМИ, которые эти данные распространяли.
Фото © LIFE / Павел Баранов
Информация о психическом расстройстве и алкогольной зависимости у осуждённого актёра Михаила Ефремова является фейком. Об этом Лайфу сообщил его адвокат Пётр Хархорин.
"Это наглое враньё! "Комсомолка" никак не успокоится. Теперь вот этот фейк пускают. <...> И про алкогольную зависимость — враньё! Совершенно фейковые материалы. <...> Это раскачивание лодки перед кассационным заседанием. С Михаилом всё в порядке", — заявил адвокат Ефремова.
"Могу не выдержать": Ефремов попросил у суда снисхождения из-за расстройства психики и алкогольной зависимости
Он добавил, что намерен уговорить родственников актёра подать иск против журналистов за клевету и распространение фейков.
Напомним, осенью 2020 года Пресненский суд столицы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы, которое произошло в июне прошлого года, и приговорил к восьми годам колонии. Позже Мосгорсуд рассмотрел апелляцию артиста и смягчил приговор до семи с половиной лет. Актёра этапировали в "звёздную" колонию в Белгородской области, где ранее отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Комментариев: 0