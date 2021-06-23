Информация о психическом расстройстве и алкогольной зависимости у осуждённого актёра Михаила Ефремова является фейком. Об этом Лайфу сообщил его адвокат Пётр Хархорин.

"Это наглое враньё! "Комсомолка" никак не успокоится. Теперь вот этот фейк пускают. <...> И про алкогольную зависимость — враньё! Совершенно фейковые материалы. <...> Это раскачивание лодки перед кассационным заседанием. С Михаилом всё в порядке", — заявил адвокат Ефремова.