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"Поверьте, сладко не придётся": В Петербурге тиктокер нарядился в форму майора ради ролика и попался настоящим полицейским

Парень на камеру призвал своих зрителей не повторять его ошибок, чтобы не иметь проблем с законом.

23 июня, 09:56

В Петербурге тиктокер нарядился в форму майора ради ролика и попался настоящим полицейским. Видео © ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полиция в Петербурге нашла и привлекла к административной ответственности тиктокера, надевшего форму сотрудника правоохранительных органов для съёмок видеороликов. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

"На прошлой неделе в центре Петербурга сотрудники полиции обратили внимание на молодого человека в форме майора полиции. Поведение мужчины показалось сотрудникам подозрительным: при виде "коллег" он начал явно нервничать. В ходе проверки было установлено, что отношения к органам внутренних дел гражданин не имеет", — рассказали в полиции.

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Молодого человека доставили в отдел и составили в отношении него протокол по статье о незаконном ношении форменной одежды со знаками различия, символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов. В полиции блогер извинился перед правоохранительными органами. Он пояснил, что надевал форму "для поднятий рейтингов", и назвал свой поступок ошибкой.

"Впредь этого больше не повторится. Советую не повторять моих ошибок: за это будет преследовать ответственность, и, поверьте мне, сладко не придётся", — сказал парень.

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А ранее Лайф рассказывал курьёзную историю, как в Киеве блогер пытался отнять у девочки подаренный айфон, как только закончилась съёмка для TikTok. Парень в обмен на телефон предложил девочке две тысячи гривен. Но и тогда её мама не согласилась на сделку. И тот решил отобрать подарок силой, вырвав у ребёнка из рук. Оскорблённая женщина позже рассказала, что её дочка постоянно следила за творчеством блогера.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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