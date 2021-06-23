В Петербурге тиктокер нарядился в форму майора ради ролика и попался настоящим полицейским. Видео © ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полиция в Петербурге нашла и привлекла к административной ответственности тиктокера, надевшего форму сотрудника правоохранительных органов для съёмок видеороликов. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

"На прошлой неделе в центре Петербурга сотрудники полиции обратили внимание на молодого человека в форме майора полиции. Поведение мужчины показалось сотрудникам подозрительным: при виде "коллег" он начал явно нервничать. В ходе проверки было установлено, что отношения к органам внутренних дел гражданин не имеет", — рассказали в полиции.

Молодого человека доставили в отдел и составили в отношении него протокол по статье о незаконном ношении форменной одежды со знаками различия, символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов. В полиции блогер извинился перед правоохранительными органами. Он пояснил, что надевал форму "для поднятий рейтингов", и назвал свой поступок ошибкой.

"Впредь этого больше не повторится. Советую не повторять моих ошибок: за это будет преследовать ответственность, и, поверьте мне, сладко не придётся", — сказал парень.