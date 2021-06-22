В Киеве блогер пытался отнять у девочки подаренный айфон, как только закончилась съёмка для TikTok
Известный украинский тиктокер Александр Волошин решил совершить акт неслыханной щедрости и в Киеве снял на видео, как дарит своей маленькой поклоннице айфон. Однако как только камера оказалась выключена, парень из великодушной интернет-звезды превратился в "мелочного обманщика".
Когда закончилась съёмка, блогер тут же потребовал у ребёнка вернуть телефон, заявляя, что это реквизит. Однако мама девочки оказалась резко против такого расклада. "Сейчас ребёнок расстроится и плакать будет, нельзя так делать", — попыталась образумить тиктокера женщина, предлагая решить вопрос с помощью полиции.
Видео © Telegram / УНИАН — новости Украины
Тогда парень в обмен на телефон предложил девочке две тысячи гривен. Но и тогда её мама не согласилась на сделку. И парень решил отобрать подарок силой, вырвав у ребёнка из рук. Оскорблённая женщина позже рассказала, что её дочка постоянно следила за творчеством блогера, пишет телеграм-канал UKR INFORM
"Позор блогеру Волошину! Моя дочь постоянно его смотрит в TikTok, рассказывает истории всем друзьям, и тут он подошёл к нам на улице. Вы представляете, насколько она была рада видеть вживую своего кумира? Он вручил подарок — айфон! Она так сильно обрадовалась, конечно. Он снимал это всё на видео, а потом выключили камеру, начал забирать подарок и предлагать 2 тысячи гривен, чтоб мы никому про это не говорили
Ролик разлетелся по соцсетям, и на тиктокера обрушилась буря критики. Сейчас его аккаунты в соцсетях недоступны. Однако пользователи разделились на два лагеря. Одни писали, что блогер поступил недопустимо, а другие поражались, почему мама позволила ему унижать ребёнка, а не ушла сразу, отдав внезапно полученную вещь.
Как девочку жалко, ну унижение просто какое-то. Как можно забрать, и сердце ведь не ёкнуло — из рук ребёнка вырвать подарок
Не, ну если он реально хотел на камеру показать щедрость. Подарил ребёнку и после отнимать. Это не по-мужски и не по-человечески. Да и по девочке видно, что она удивлена от такого поступка
Фото © Telegram / "Плохие новости"
А чё она отдавать его не хочет? Кинула бы ему его в лицо и ушла гордо. Чё унижаться с ребёнком?
Маловероятно, что айфон бы остался у девочки. Уж лучше он заберёт, чем мать. Плюс он не вырывал, а пытался договориться изначально нормально
Все так его оскорбляют, но, по сути, малой могло просто так 2к гривен прилететь, ни за что. Да, парень поступил как свинья, но дарёному коню в зубы не смотрят
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