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В Киеве блогер пытался отнять у девочки подаренный айфон, как только закончилась съёмка для TikTok

Известный украинский тиктокер Александр Волошин решил совершить акт неслыханной щедрости и в Киеве снял на видео, как дарит своей маленькой поклоннице айфон. Однако как только камера оказалась выключена, парень из великодушной интернет-звезды превратился в "мелочного обманщика".

22 июня, 15:37

Фото © Telegram / "Плохие новости". Скриншот © Telegram / УНИАН — новости Украины

Когда закончилась съёмка, блогер тут же потребовал у ребёнка вернуть телефон, заявляя, что это реквизит. Однако мама девочки оказалась резко против такого расклада. "Сейчас ребёнок расстроится и плакать будет, нельзя так делать", — попыталась образумить тиктокера женщина, предлагая решить вопрос с помощью полиции.

Видео © Telegram / УНИАН — новости Украины

Тогда парень в обмен на телефон предложил девочке две тысячи гривен. Но и тогда её мама не согласилась на сделку. И парень решил отобрать подарок силой, вырвав у ребёнка из рук. Оскорблённая женщина позже рассказала, что её дочка постоянно следила за творчеством блогера, пишет телеграм-канал UKR INFORM

"Позор блогеру Волошину! Моя дочь постоянно его смотрит в TikTok, рассказывает истории всем друзьям, и тут он подошёл к нам на улице. Вы представляете, насколько она была рада видеть вживую своего кумира? Он вручил подарок — айфон! Она так сильно обрадовалась, конечно. Он снимал это всё на видео, а потом выключили камеру, начал забирать подарок и предлагать 2 тысячи гривен, чтоб мы никому про это не говорили

мама девочки

Фото © Telegram / "Плохие новости". Скриншот © Telegram / УНИАН — новости Украины

Фото © Telegram / "Плохие новости". Скриншот © Telegram / УНИАН — новости Украины

Ролик разлетелся по соцсетям, и на тиктокера обрушилась буря критики. Сейчас его аккаунты в соцсетях недоступны. Однако пользователи разделились на два лагеря. Одни писали, что блогер поступил недопустимо, а другие поражались, почему мама позволила ему унижать ребёнка, а не ушла сразу, отдав внезапно полученную вещь.

Как девочку жалко, ну унижение просто какое-то. Как можно забрать, и сердце ведь не ёкнуло — из рук ребёнка вырвать подарок

Anya Shushkova

Не, ну если он реально хотел на камеру показать щедрость. Подарил ребёнку и после отнимать. Это не по-мужски и не по-человечески. Да и по девочке видно, что она удивлена от такого поступка

К С

Фото © Telegram / "Плохие новости"

Фото © Telegram / "Плохие новости"

А чё она отдавать его не хочет? Кинула бы ему его в лицо и ушла гордо. Чё унижаться с ребёнком?

Vera

Маловероятно, что айфон бы остался у девочки. Уж лучше он заберёт, чем мать. Плюс он не вырывал, а пытался договориться изначально нормально

Alex

Все так его оскорбляют, но, по сути, малой могло просто так 2к гривен прилететь, ни за что. Да, парень поступил как свинья, но дарёному коню в зубы не смотрят

Віталік

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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