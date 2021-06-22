В Киеве блогер пытался отнять у девочки подаренный айфон, как только закончилась съёмка для TikTok

"Позор блогеру Волошину! Моя дочь постоянно его смотрит в TikTok, рассказывает истории всем друзьям, и тут он подошёл к нам на улице. Вы представляете, насколько она была рада видеть вживую своего кумира? Он вручил подарок — айфон! Она так сильно обрадовалась, конечно. Он снимал это всё на видео, а потом выключили камеру, начал забирать подарок и предлагать 2 тысячи гривен, чтоб мы никому про это не говорили

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