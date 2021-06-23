Глава Генштаба РФ рассказал, зачем США выходят из международных договоров

Соединённые Штаты Америки под надуманными предлогами вышли из ряда международных договоров, чтобы снять с себя любые ограничения на развитие вооружений. Об этом, выступая на IX Московской конференции по международной безопасности, заявил начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Василий Герасимов.

"Стремление Вашингтона устранить любые ограничения в развитии вооружений проявилось в том, что под надуманными предлогами США в одностороннем порядке вышли из Договора по противоракетной обороне в 2002 году, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году и из Договора по открытому небу в 2020 году", — сказал Герасимов.