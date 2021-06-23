"Всё это может даже превосходить ситуацию 2010 года. "Тепловой стресс" сегодня ожидается в 10 городах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и т.д. При этом Москва сегодня — самый опасный с точки зрения жары город России. И это странно, потому что обычно лидируют южные города, как Краснодар или Волгоград", — отметил эксперт.