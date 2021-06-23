"Москва — самый опасный город": Жителей столицы предупредили о сильнейшем "тепловом стрессе"
До 24 июня в столице и области продлён оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары.
Фото © Агентство "Москва" / Гришкин Денис
Москвичей 23 июня ждёт стечение очень неблагоприятных погодных факторов: отсутствие облачности, ветра и высокая температура. Об этом Лайфу рассказал кандидат географических наук, доцент МГУ Павел Константинов.
"Всё это может даже превосходить ситуацию 2010 года. "Тепловой стресс" сегодня ожидается в 10 городах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и т.д. При этом Москва сегодня — самый опасный с точки зрения жары город России. И это странно, потому что обычно лидируют южные города, как Краснодар или Волгоград", — отметил эксперт.
Константинов сравнил нынешнюю жару с 2010 годом: тогда среднее количество часов с максимальным "тепловым стрессом" достигало пяти, а сегодня прогнозируется семь часов. Поэтому эксперт призвал сократить время прогулок по городу и перенести их на поздний вечер.
А накануне жара в Москве побила двойной температурный рекорд. В столице и области продлён оранжевый уровень погодной опасности из-за аномального тепла. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, на снижение температуры можно рассчитывать только ближе к четвергу.
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