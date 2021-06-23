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"Не сложилось": Президент ЦСКА объяснил причины отставки Олича

Хорватский специалист возглавил команду в конце марта, но уже в середине июня покинул клуб.

23 июня, 09:26
<p>Фото © ПФК ЦСКА / Денис Тырин</p>

Фото © ПФК ЦСКА / Денис Тырин

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер в интервью клубной пресс-службе, которое вышло на канале YouTube, объяснил причины отставки с поста главного тренера Ивицы Олича.

"Ивица приехал только вечером 15 июня, встретились, обсудили ряд вопросов. В чём-то мы всё-таки расходимся, поэтому решили поменять тренера. Что касается назначения Алексея Березуцкого, то других кандидатур мы не рассматривали. Мы рассматривали вариант с Алексеем до всего этого, но решили сначала, так сказать, попробовать Ивицу, но не сложилось", — заявил Гинер.

"Картофельная" эра в прошлом: ЦСКА назначил Олича главным тренером, но стоит ли этому радоваться

"Картофельная" эра в прошлом: ЦСКА назначил Олича главным тренером, но стоит ли этому радоваться

Напомним, Ивица Олич стал главным тренером ЦСКА в конце марта 2021 года. Однако уже в середине июня руководство "армейцев" приняло решение о расставании с хорватским специалистом. Вместо него был назначен легендарный в прошлом защитник красно-синих Алексей Березуцкий.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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