"Ивица приехал только вечером 15 июня, встретились, обсудили ряд вопросов. В чём-то мы всё-таки расходимся, поэтому решили поменять тренера. Что касается назначения Алексея Березуцкого, то других кандидатур мы не рассматривали. Мы рассматривали вариант с Алексеем до всего этого, но решили сначала, так сказать, попробовать Ивицу, но не сложилось", — заявил Гинер.