Самый дорогой футболист мира намерен покинуть ПСЖ
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Однако боссы парижского клуба не готовы расставаться с лидером своей команды.
Самый дорогой игрок мира француз Килиан Мбаппе намерен покинуть ПСЖ, за который выступает, уже этим летом. Об этом сообщает RMC Sport.
"Я знаю, что Мбаппе просил руководство разрешить ему покинуть клуб, но это сложно, потому что сначала необходимо найти клуб, готовый платить такую зарплату. Но новость не в этом, а в том, что он действительно не хочет оставаться в парижской команде", — отмечает журналист Даниэль Риомо.
Контракт Мбаппе рассчитан до конца сезона 2021/2022. При этом если он не уйдёт из команды ближайшим летом, то покинет её после следующего сезона в статусе свободного агента. Однако боссы ПСЖ не намерены отпускать свою главную звезду.