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В Ростуризме рассказали, кого отправят по путёвкам в Турцию в первую очередь

Рассчитывать на это смогут те люди, которые уже купили туры, но поездки были перенесены операторами.

23 июня, 09:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Ростуризм направил туроператорам письмо с рекомендацией о том, кому стоит в первоочередном порядке реализовать путёвки в Турцию. В числе таких лиц туристы, которые приобрели билеты до 31 марта 2020 года, но не смогли отправиться в поездку из-за ограничений.

"Федеральное агентство по туризму направило ведущим туроператорам письмо с рекомендацией в первоочередном порядке реализовать путёвки в Турцию тех туристов, которые приобрели их до 31 марта 2020 года, но не смогли отправиться в поездку из-за ограничений. Ростуризм также напомнил туроператорам, что, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации, туроператор обязан обеспечить предоставление услуг по равнозначному туристскому продукту не позднее 31 декабря 2021 года или вернуть средства туристам", — говорится в сообщении на сайте Ростуризма.

При этом руководитель Ростуризма Зарина Догузова отметила, что долги туроператоров перед туристами за несостоявшиеся в прошлом году туры удалось сократить с 44 до семи миллиардов рублей, то есть более чем в шесть раз. Из оставшейся задолженности пять миллиардов рублей — это поездки в Турцию.

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Напомним, что 22 июня были сняты ограничения и восстановилось как регулярное, так и чартерное авиасообщение с Турцией. Кроме того, 28 июня также откроется авиасообщение с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией. Также будет увеличено число рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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