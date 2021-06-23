В Ростуризме рассказали, кого отправят по путёвкам в Турцию в первую очередь

Ростуризм направил туроператорам письмо с рекомендацией о том, кому стоит в первоочередном порядке реализовать путёвки в Турцию. В числе таких лиц туристы, которые приобрели билеты до 31 марта 2020 года, но не смогли отправиться в поездку из-за ограничений.

"Федеральное агентство по туризму направило ведущим туроператорам письмо с рекомендацией в первоочередном порядке реализовать путёвки в Турцию тех туристов, которые приобрели их до 31 марта 2020 года, но не смогли отправиться в поездку из-за ограничений. Ростуризм также напомнил туроператорам, что, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации, туроператор обязан обеспечить предоставление услуг по равнозначному туристскому продукту не позднее 31 декабря 2021 года или вернуть средства туристам", — говорится в сообщении на сайте Ростуризма.