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"Мы плацдарм": Министр обороны Белоруссии назвал роль страны в сражении за богатства России

По его словам, в мире активизируются антиправительственные протесты, а по постсоветскому пространству прокатилась волна цветных революций.

23 июня, 09:15
<p>Виктор Хренин. Фото © <a href="https://president.gov.by/ru/events/doklad-ministra-oborony-viktora-hrenina" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Белоруссии</a></p>

Виктор Хренин. Фото © Сайт президента Белоруссии

Белоруссия является плацдармом для борьбы за богатства России в условиях идущего передела мира. Такое мнение высказал министр обороны республики Виктор Хренин.

"Идёт очередной передел мира. Мы понимаем, что Республика Беларусь, как и любая другая страна, — это лишь разменная фигура в большой игре за великую перезагрузку. Мы плацдарм для сражения за богатства России, и нас не оставят в покое в глобальной борьбе за контроль за планетой", — сказал он.

По словам Хренина, во многих частях света активизируются антиправительственные протесты, а по постсоветскому пространству прокатилась волна цветных революций. В таком хаосе создаются условия, при которых можно разрушить государства и прибрать к рукам их богатства, и в посткоронавирусную эпоху борьба обострится, считает министр обороны.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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