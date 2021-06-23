Белоруссия является плацдармом для борьбы за богатства России в условиях идущего передела мира. Такое мнение высказал министр обороны республики Виктор Хренин.

"Идёт очередной передел мира. Мы понимаем, что Республика Беларусь, как и любая другая страна, — это лишь разменная фигура в большой игре за великую перезагрузку. Мы плацдарм для сражения за богатства России, и нас не оставят в покое в глобальной борьбе за контроль за планетой", — сказал он.

По словам Хренина, во многих частях света активизируются антиправительственные протесты, а по постсоветскому пространству прокатилась волна цветных революций. В таком хаосе создаются условия, при которых можно разрушить государства и прибрать к рукам их богатства, и в посткоронавирусную эпоху борьба обострится, считает министр обороны.