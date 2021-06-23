Москве предрекли "прыжки от локдауна к локдауну" из-за отсутствия коллективного иммунитета к ковиду

Пока у жителей Москвы не сформируется иммунитет к коронавирусной инфекции, в городе будут оставаться ограничительные меры. Не исключена и возможность нового локдауна, предупредил руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

"Пока мы не достигнем определённого иммунитета, то так и будем прыгать от локдауна к локдауну. <...> Вот этот штамм, который идёт, он опасный, и нужен иммунитет. В связи с этим то предложение, которое высказали рестораторы [о CoViD-free-зонах], уже войдёт как правило со следующей недели", — сказал Немерюк.