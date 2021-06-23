Москве предрекли "прыжки от локдауна к локдауну" из-за отсутствия коллективного иммунитета к ковиду
Чтобы у горожан появился шанс на возвращение к нормальной жизни, власти различными способами стимулируют темпы вакцинации.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Пока у жителей Москвы не сформируется иммунитет к коронавирусной инфекции, в городе будут оставаться ограничительные меры. Не исключена и возможность нового локдауна, предупредил руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
"Пока мы не достигнем определённого иммунитета, то так и будем прыгать от локдауна к локдауну. <...> Вот этот штамм, который идёт, он опасный, и нужен иммунитет. В связи с этим то предложение, которое высказали рестораторы [о CoViD-free-зонах], уже войдёт как правило со следующей недели", — сказал Немерюк.
Как сообщал Лайф, с 28 июня все рестораны Москвы переходят на бесковидный режим работы, посетить их смогут только те, кто привился от коронавируса или имеет антитела к SARS-CoV-2, а также предоставившие свежий отрицательный ПЦР-тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.
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