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Москве предрекли "прыжки от локдауна к локдауну" из-за отсутствия коллективного иммунитета к ковиду

Чтобы у горожан появился шанс на возвращение к нормальной жизни, власти различными способами стимулируют темпы вакцинации.

23 июня, 09:05
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Пока у жителей Москвы не сформируется иммунитет к коронавирусной инфекции, в городе будут оставаться ограничительные меры. Не исключена и возможность нового локдауна, предупредил руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

"Пока мы не достигнем определённого иммунитета, то так и будем прыгать от локдауна к локдауну. <...> Вот этот штамм, который идёт, он опасный, и нужен иммунитет. В связи с этим то предложение, которое высказали рестораторы [о CoViD-free-зонах], уже войдёт как правило со следующей недели", — сказал Немерюк.

Власти Москвы оценили вероятность введения "бесковидного" режима в магазинах и транспорте

Власти Москвы оценили вероятность введения "бесковидного" режима в магазинах и транспорте

Как сообщал Лайф, с 28 июня все рестораны Москвы переходят на бесковидный режим работы, посетить их смогут только те, кто привился от коронавируса или имеет антитела к SARS-CoV-2, а также предоставившие свежий отрицательный ПЦР-тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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