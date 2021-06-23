НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Подмосковье четвёртые сутки подряд бьёт рекорд по числу новых случаев коронавируса

Всего с начала эпидемии ковидом в регионе заразилось 296 547 человек, из них выздоровело более 242 тысяч пациентов.

23 июня, 08:40
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

За минувшие сутки в Московской области коронавирус подтвердился у 2323 человек, это максимальное значение с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Это уже четвёртый день подряд, когда рекорд обновляется. Всё началось в воскресенье, когда было зарегистрировано 1638 заболевших. Уже в понедельник их было 1811, а сутками позднее — 1878. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 296 547 случаев заражения.

В России зафиксировали максимум смертей от ковида с 11 февраля

В России зафиксировали максимум смертей от ковида с 11 февраля

За последние 24 часа выздоровело 1856 пациентов (всего — 242 744). Скончалось 17 человек, за всё время эпидемии умерло 6384 гражданина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв предупредил о новых ковидных ограничениях в регионе. По его словам, сейчас целью стоит прививать 35–40 тысяч человек в сутки.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Оранжевый уровень опасности из-за жары продлён в Москве и области

сегодня в 01:25

В Роспотребнадзоре предрекли ускоренное распространение коронавируса в России

20 июня, 10:49

В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с ковидом

сегодня в 08:45

Родственники погибших при крушении Ту-154 в Сочи пожаловались в ЕСПЧ

сегодня в 08:54

Клава Кока потрясла фанатов голыми фото, из маленькой девочки с гитарой превратившись в звезду 18+

сегодня в 08:48

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1