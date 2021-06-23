Подмосковье четвёртые сутки подряд бьёт рекорд по числу новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Московской области коронавирус подтвердился у 2323 человек, это максимальное значение с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Это уже четвёртый день подряд, когда рекорд обновляется. Всё началось в воскресенье, когда было зарегистрировано 1638 заболевших. Уже в понедельник их было 1811, а сутками позднее — 1878. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 296 547 случаев заражения.

За последние 24 часа выздоровело 1856 пациентов (всего — 242 744). Скончалось 17 человек, за всё время эпидемии умерло 6384 гражданина.