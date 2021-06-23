Подмосковье четвёртые сутки подряд бьёт рекорд по числу новых случаев коронавируса
Всего с начала эпидемии ковидом в регионе заразилось 296 547 человек, из них выздоровело более 242 тысяч пациентов.
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За минувшие сутки в Московской области коронавирус подтвердился у 2323 человек, это максимальное значение с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Это уже четвёртый день подряд, когда рекорд обновляется. Всё началось в воскресенье, когда было зарегистрировано 1638 заболевших. Уже в понедельник их было 1811, а сутками позднее — 1878. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 296 547 случаев заражения.
За последние 24 часа выздоровело 1856 пациентов (всего — 242 744). Скончалось 17 человек, за всё время эпидемии умерло 6384 гражданина.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв предупредил о новых ковидных ограничениях в регионе. По его словам, сейчас целью стоит прививать 35–40 тысяч человек в сутки.
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