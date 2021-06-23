В России зафиксировали максимум смертей от ковида с 11 февраля

За сутки в России выявлено 17 594 новых случая коронавируса. Умерло 548 пациентов — и это максимум с 11 февраля. Вылечилось 12 660 человек — это максимум с 13 марта. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с новой инфекцией.

Больше всего заболевших в Москве (+6534 случая за сутки), Подмосковье (+2323, и это максимум с начала пандемии), Петербурге (+1092), Нижегородской области (+291) и Бурятии (+255). Ситуация в остальных регионах выглядит так:

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Таким образом, всего с начала пандемии в России выявлено 5 368 513 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерло 130 895 пациентов, выздоровело 4 902 110.