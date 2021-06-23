В регионы поставят около 4 миллионов доз вакцины "Спутник лайт"

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил до 25 июня внести в кабмин проект о поставках однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник лайт" в регионы. Об этом говорится на сайте кабмина.

"Внести в Правительство РФ проект распоряжения Правительства РФ о поставке вакцины "Спутник Лайт" в субъекты РФ, предусмотрев в нём объём поставок вакцины не менее четырёх миллионов доз и срок окончания соответствующего государственного контракта 30 сентября 2021 года", — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Премьер-министр также поручил определить поставщиков по закупке и доставке вакцины от ковида в регионы.