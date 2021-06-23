НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В регионы поставят около 4 миллионов доз вакцины "Спутник лайт"

Мишустин распорядился закупить и доставить препарат в субъекты РФ до 30 сентября.

23 июня, 08:17
<p>Фото © EPA / ТАСС</p>

Фото © EPA / ТАСС

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил до 25 июня внести в кабмин проект о поставках однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник лайт" в регионы. Об этом говорится на сайте кабмина.

"Внести в Правительство РФ проект распоряжения Правительства РФ о поставке вакцины "Спутник Лайт" в субъекты РФ, предусмотрев в нём объём поставок вакцины не менее четырёх миллионов доз и срок окончания соответствующего государственного контракта 30 сентября 2021 года", — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Премьер-министр также поручил определить поставщиков по закупке и доставке вакцины от ковида в регионы.

Гинцбург назвал преимущества ревакцинации "Спутником лайт"

Гинцбург назвал преимущества ревакцинации "Спутником лайт"

Ранее стало известно, когда первые партии "Спутника лайт" поступят в гражданский оборот. Реализация этой вакцины будет осуществляться через медицинские организации. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, препарат удобно использовать для ревакцинации.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Мишустин оценил решение ряда регионов об обязательной вакцинации от ковида

17 июня, 15:47

В США вакцинировали от ковида 70% взрослого населения

вчера в 18:50

В Уфе вынесли приговор многодетному отцу, которого обвинили в изнасиловании родные дочери

сегодня в 08:35

Родственники погибших при крушении Ту-154 в Сочи пожаловались в ЕСПЧ

сегодня в 08:54

Клава Кока потрясла фанатов голыми фото, из маленькой девочки с гитарой превратившись в звезду 18+

сегодня в 08:48

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1