В регионы поставят около 4 миллионов доз вакцины "Спутник лайт"
Мишустин распорядился закупить и доставить препарат в субъекты РФ до 30 сентября.
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Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил до 25 июня внести в кабмин проект о поставках однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник лайт" в регионы. Об этом говорится на сайте кабмина.
"Внести в Правительство РФ проект распоряжения Правительства РФ о поставке вакцины "Спутник Лайт" в субъекты РФ, предусмотрев в нём объём поставок вакцины не менее четырёх миллионов доз и срок окончания соответствующего государственного контракта 30 сентября 2021 года", — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Премьер-министр также поручил определить поставщиков по закупке и доставке вакцины от ковида в регионы.
Ранее стало известно, когда первые партии "Спутника лайт" поступят в гражданский оборот. Реализация этой вакцины будет осуществляться через медицинские организации. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, препарат удобно использовать для ревакцинации.
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